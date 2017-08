Akiket sztárként fogadtak

A világsztárokat szokta olyan hatalmas tapsvihar és örömujjongás fogadni, mint amilyen lelkendezésben részük volt a közelmúltban Hongkongban a nyíregyházi Banchieri ének­együttes tagjainak. A fellépés előtt mindez még csak a jól felépített hongkongi propagandának volt köszönhető, a koncert után pedig a valóban magas színvonalú produkció miatt zúgott a vastaps és zengett az ováció.

Zsűritag a versenyen

Több évre nyúlik vissza a Cantemus Kórusintézmény kapcsolata ottani zenei szervezőkkel, akik az idei nemzetközi gyermekkórusversenyre a Banchierit hívták meg díszvendégnek.

– Énekeltünk a nyitó- és a záróhangversenyen, valamint két félidős koncertet is adtunk nagy létszámú közönség előtt. Bemutatófoglalkozást tartottunk a szakembereknek a Kodály-módszerről és az intonáció tisztaságáról. Az elmondottakat a gyakorlatban be is mutattuk – elevenítette fel érdeklődésünkre a turné fontosabb állomásait Szabó Soma Liszt-díjas karnagy, az énekegyüttes művészeti vezetője, aki zsűritagként is közreműködött a kórusversenyen.

– Főleg kínai, hongkongi, tajvani és indonéz együttesek szerepeltek a nagyszabású fesztiválon, amelynek legalább 3500 résztvevője volt. Én a legkisebbeket, a 12 év alatti énekesekből álló együtteseket zsűriztem. Ebben a kategóriában 29 kórus indult, egész nap követték egymást a produkciók. Egészen elképesztően magas színvonalú műsorokat is hallhattunk. Volt olyan kórus, amely négy szólamban kristálytisztán énekelt, s még bemutatott mellette valamilyen koreográfiát is, ugyanakkor hallhattunk gyengébb együtteseket is.

A Banchieri a műsorának összeállításakor arra törekedett, hogy az igényes kultúrát képviselje a távol-keleti városban, amelyben jelentősek az amerikai kulturális hatások. A nyíregyházi ének­együttes repertoárjában szerepeltek reneszánsz művek, madrigálok, XX. századi zeneszerzők alkotásai, de azért nem hiányoztak a játékosabb, viccesebb előadásmódot igénylő szerzemények sem, amelyek mindig nagy közönségsikert arattak.

Medence a kilencediken

S akkor még néhány szót a szállásukról. Egy 80 emeletes ház 53. emeletén laktak az énekesek, innen furcsa volt rálátni a közelben lévő alacsonyabb, „csupán” 40 emeletes házakra. Egyébként az épületben úszómedence is volt a 9. emeleten. Kezdetben szokatlan volt, hogy a 41. emeleten át kellett szállniuk egy másik liftbe.

