Alakulófélben van az amerikai first lady, Melania Trump kabinetje is

Washington – Alakulófélben van az amerikai first lady, Melania Trump munkatársainak csapata is az új elnöké mellett – jelentette csütörtökön a The New York Post című lap.

A Vogue magazin egyik volt munkatársa és az elnöki beiktatási ceremónia társszervezője, Stephanie Winston Wolkoff lesz a first lady főtanácsadója, s elsősorban az ő feladata lesz a sajtótámadások "kezelése". A The New York Post emlékeztet arra, hogy Melania Trumpot és tízéves kisfiát, Barront milyen nemtelen támadások érték az elmúlt hetekben. Chelsea Handler színésznő például egy videointerjúban, amelyet a Variety című lapnak adott, a szlovén születésű, öt nyelven beszélő first lady akcentusán gúnyolódva azt állította, hogy Melania Trump alig beszél angolul. "Kacsints csak, ha szükséged van segítségre!" – mondta a színésznő. Kedden a Fehér Ház nyilvánosan kérte a sajtó munkatársaitól és a közösségi médiában szereplőktől, hogy tartsák tiszteletben a tízéves Barron Trump magánéletét. Ennek előzménye, hogy Melania és Donald Trump kisfián többen gúnyolódtak, köztük az NBC televízió szombat esti kabaréműsorának egyik forgatókönyvírója, Katie Rich is. Rich az egyik Twitter-bejegyzésében arról írt, hogy az elnök legkisebb gyermekéből lesz nemsokára az ország "első magántanárhoz járatott lövöldözője". A televízióst azonnali hatállyal felfüggesztették az NBC-nél, s ő később nyilvánosan bocsánatot kért "érzéketlen" és "megbocsáthatatlan" megjegyzéséért. A Fehér Ház – Barron Trump nevének említése nélkül – közleményben szögezte le: "régi hagyomány, hogy az elnök gyermekeinek megadják a lehetőséget a politikai rivaldafény nélküli felnövésre". Csütörtökön este, a Fox televíziónak adott interjújában maga Donald Trump is visszatért erre, és vehemensen elítélte kisfia sértegetőit, elsősorban a sajtó munkatársait. – MTI –