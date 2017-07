Albérletvadászat: vigyázz, kész, tűz, rajt!

A felvételi ponthatárok kihirdetésével augusztusban várhatóan felpezsdül az ingatlanpiac. Az Otthontérkép legfrissebb felméréséből kiderül: a lakásbérleti díjak, Miskolc kivételével, mindenhol drágultak, az egyetemi városok esetében átlagban hat százalékkal emelkedtek az árak.

A legdrágább város e tekintetben Győr, ahol 103 ezer forintos havidíj ellenében bérelhet egy fiatal lakást. Ezt követi Veszprém, Debrecen és Szeged, ahol nagyjából havi százezer forintot kérnek a bérbeadók, természetesen a teljes lakhatási költséghez hozzá kell még számolni a rezsit is.

A skála másik végén helyezkedik el Nyíregyháza, ahol már 70 ezer forint környékén ki lehet bérelni egy „egyetemi hajlékot”.

Erősödő érdeklődés

Az Otthon Centrum ingatlan­iroda nyíregyházi munkatársa szerint az igazi albérletdömping még nem kezdődött el, de az érdeklődés valamelyest erősödött azért az elmúlt napokban. Tanyik Márti lapunknak elmondta: jelenleg van egy belvárosi, 53 négyzetméteres kiadó lakásuk havi 85 ezer forintért, illetve a Sóstói úton egy 75 négyzetméteres 70 ezer forintért. – Egyelőre ez a két lakásunk van, ami egy frissen felvett egyetemistának érdekes lehet – fogalmazott, majd általánosságban hozzátette: a megyeszékhelyen egy 45 négyzetméteres, Jósaváros-környéki ingatlan havi bérleti díja 50–60 ezer forint körül mozog, egy belvárosiért már elkérnek egy 60–90 ezer forint közti összeget, dobhat az áron, ha a lakás új építésű vagy frekventált helyen található.

Hatszázalékos drágulás

Ha kitekintünk a megye határain kívülre, az alábbi a helyzet albérletfronton. Győrben és Debrecenben számottevően nem változott a kiadó lakások ára, ezzel szemben Veszprémben 21, Egerben pedig 17 százalékkal kell többet fizetni a bérlésért.

Ez a húsz százalék körüli áremelkedés akár havi húszezer forintos többletkiadást is jelenhet. Miskolc, kivételként, az egyetlen olyan egyetemi település, ahol csökkenés mutatkozott, azonban itt sem számottevően, hiszen átlagosan mindössze két százalékkal kell kisebb bérleti díjat fizetni.

Négyzetméterár tekintetében 2016-hoz képest átlagosan csaknem hat százalékkal emelkedtek az árak. Ez az átlag azonban lokáció függvényében erősen eltérhet. Továbbra is egy budapesti albérlet esetében kell a családoknak a legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk. Kerülettől függően a bérleti díjak 90 ezer forintnál kezdődnek, egy V. kerületi ingatlan havi bérleti díja pedig a 230 ezer forintot is megközelítheti.

Átteszi a székhelyét

Illésné Csókási Anita nagyobbik fia ősztől röppen ki a családi fészekből, Roland a nyíregyházi Arany János Gimnáziumból a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre teszi át a székhelyét. Mint ahogy azt a büszke édesanya lapunknak elmondta: első körben a fővárosi egyetem kollégiumába szeretnének bekerülni, eddig nem is gondolkodtak az albérletkeresésen.

– Fél füllel már hallottam, hogy az ittenihez képest mennyire elrugaszkodottak a fővárosi albérletárak. Remélem, hogy Roli bejut a koliba, és nem kell majd albérletben gondolkodnunk – fogalmazott a Kelet-Magyarországnak Illésné Csókási Anita.

Érdemes letisztázni, van-e biztosítás

Az OVB Magyarország vezető pénzügyi tanácsadója, a nyíregyházi Kovács Gergő lapunk révén szeretné felhívni a most albérletet keresők figyelmét egy fontos szempontra. – A bérlők fele nem tudja, hogy az ingatlan, amit bérel, rendelkezik-e biztosítással, pedig azt érdemes lenne már a bérleti szerződés megkötésekor külön is tisztázni a bérbeadóval, hiszen ha ő eddig nem kötött ilyet, az albérlőnek akkor is joga van megvédeni értékeit. Amennyiben a bérbeadónak egyébként van biztosítása, úgy a bérlő vagyontárgyaira az csak akkor terjed ki, ha biztosítottként ő is meg lesz adva, amire rendszerint nem kerül sor – figyelmeztet a pénzügyi tanácsadó, aki szerint ha lakást bérelünk és szeretnénk biztosítani az ingóságainkat, mindenképpen érdemes szerződést kötni.

