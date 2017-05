Allergia: szem nem marad szárazon

– Mindig is irigyeltem azokat, akiknek a tavasz mosolyt csal az arcára, boldogan hajolnak a nyíló virágok felé és szívják magukba az újjáéledő természet friss illatait. Én sajnos nem tehetem, ugyanis gyermekkorom óta allergiás vagyok – a korán virágzó fák nekem könnyet csalnak a szemembe, a virágok tüsszentésre ingerelnek – írta levelében nyíregyházi olvasónk. – Úgy tűnik, az idén sincs ez másként, a legrosszabb időszak azonban a parlagfű virágzásának heteire tehető. Mindig abban reménykedem, hogy ekkor az emberek szolidaritásból irtani kezdik a portáikon magasodó, méteres gyomot, s közterületek is megtisztulnak. De hiába a fenyegetés, a büntetés ígérete, ez eddig még nem történt meg… – fogalmazott Nagy Viktória.

Sajnos már tavasszal – és a nyár tovább ront a helyzeten, a parlagfűszezonról nem is beszélve – a levegő tele van pollenekkel, melyek belélegezve megtapadnak a nyálkahártyánkon, a szervezet pedig beindítja természetes védekezőrendszerét. Mivel a pollent veszélyes anyagnak véli, harcolni kezd ellene, sokszor elviselhetetlen panaszokat okozva ezzel az allergiásoknak.

– Egy-egy pollenszezont több tényező befolyásolhat: az időjárásviszonyoktól, a levegőszennyezettségtől, a betegek immunstátuszától, a stresszhelyzetektől függően erősödhetnek vagy gyengülhetnek a tünetek – nyilatkozta korábban lapunknak dr. Csajbók Valéria tüdőgyógyász, allergológus szakorvos. A tünetek erőssége egyénenként változó, de mint minden betegségnél, itt is fontos a megelőzés és az elővigyázatosság.

Az orrfolyást, -dugulást orr­cseppekkel enyhíthetjük, az állandó égő, viszkető érzés, szemkörnyék- és arcduzzadás esetén viszont gyógyszerre is szükség lehet, ekkor már mindenképp forduljunk szakorvoshoz, ugyanis a kezeletlen allergia gyakran asztmává alakulhat.

Nem csak a felnőttek betegsége

Magyarország lakosságának negyede küzd ezekkel a tünetekkel, és nem csak a felnőttek betegsége: sajnos csecsemő- és kisgyermekkorban is tapasztalhatók. Míg a felnőtteknél főként a légutakat, szemet irritálja a pollen, a gyerekeknél bőrtünetek, ekcéma jelzik a túlzott érzékenységet.

– A 20–40 év közötti fiatal felnőttek a leginkább érintettek, akik az allergia miatt kiesnek a munkából, táppénzre mennek, tehát ez egy nagy társadalmi probléma. Főként urbanizációs betegség, és érdekes módon az értelmiség körében gyakoribb, valószínűleg a stressz a kiváltó ok – mondta a szakember.

Az orvosok az elmúlt években egyre több allergiás kisgyermekkel találkoznak. Jó hír a szülőknek, hogy az életkor előrehaladtával ezt többségében kinövi a gyermek, azonban érdemes rá odafigyelni, mert sok esetben későbbi allergiás hajlandóságot is előrejelezhet. Minél később kezdődik egy allergiás megbetegedés, annál kisebb az esélye a teljes gyógyulásnak, mindössze a tüneteket lehet mérsékelni. Kezeléskor a legfontosabb teendő az allergének elkerülése és a tünetek csillapítása – tanácsolják a szakértők.

Öt fontos tipp pollenallergiásoknak

– Ha legalább két héttel a számunkra problémát jelentő pollen várható megjelenése előtt elkezdjük szedni szokásos allergiagyógyszerünket, megelőzhetjük a tünetek kialakulását. Ha már a légutainkat, nyálkahártyánkat ellepték az allergén pollenek, sokkal kisebb az esélye, hogy hatásosan működnek majd az ellenszerek.

– Minél jobban tudjuk csökkenteni a stresszt életünkben (például jógával, meditációval, elegendő alvással), annál jobban tudjuk csökkenteni a szervezetünk környezetre adott allergiás reakcióit is.

– A vitaminokban, tápanyagokban gazdag, kiegyensúlyozott étkezés és a rendszeres testmozgás megerősíti szervezetünket, és ellenállóbbá válik a külső „támadások”, az allergén pollenek ellen is.

– Nem is gondolnánk, de számos nyers gyümölcs vagy zöldség fogyasztása erősítheti bizonyos pollenek hatását. Például azok, akik erősen allergiások a nyírfa pollenjére, szájnyálkahártya-viszketést tapasztalhatnak miután nyers almát ettek, ami egyáltalán nem fordul elő a gyümölcs főtt vagy sült változatának fogyasztásakor.

– A pollenben gazdag időszakokban hordjunk napszemüveget, kalapot vagy szélsőséges esetekben szájmaszkot, ha elhagyjuk a házat! Ezek távol tartják bizonyos szintig a polleneket, és elkerülhetjük a viszketést, orrdugulást.

Pollenrobbanás várható

A tavaszi hidegek utáni felmelegedés magával hozza a pollenek hirtelen megjelenését is. Most virágzik a mogyoró, nyír, aranyeső, és majd jönnek a füvek is. Magyarországon nagyon sokan fűallergiásak, ennél csak az augusztusi, szeptemberi parlagfűre és fekete ürömre allergiások száma magasabb.

Az Országos Közegészségügyi Intézet tájékoztatója szerint mostanság a pázsitfűfélék pollenje jelenik meg a levegőben, ami a klasszikus szénanátháért felel. Jelenleg nem magas koncentráció, azonban az esőzések miatt nagyobb mennyiségben még nem szóródott ki a növény pollenje a levegőbe. A hét második felében viszont számolhatunk azzal, hogy a viharok után felrobbanhatnak a levegőben, és akkor sokaknál váratlan asztmás rohamokat is okozhatnak.

KM-BM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA