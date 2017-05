Allergizál az egész világ

Nem tagadom, számomra ez a betegségegyüttes is azok közé a civilizációs nyavalyák közé tartozik, amelyeknek – normális esetben – léteznie se kellene. Pedig már Menész fáraó is…! – próbálja a megszokott módon önmagát igazolni a tudomány, bár egyelőre még vitatkoznak azon, hogy a kőbe vésett forrás méhszúrásra, vízilóra, vagy csak hétköznapi vakarózásra utal.

Félreértés ne essék, nem elbagatellizálni akarom a problémát. Jól látom, mennyire szenvednek, könnyeznek, tüsszögnek embertársaim az allergia valamelyik válfajától, s némiképp már magam is érintve vagyok. De ezt a problematikát is a felelősségáthárítás minősített esetének gondolom. Amellett, hogy a vak is látja, az orvostudomány szintúgy elismeri: „az immunrendszernek a teljesen ártalmatlan anyagokra adott válaszreakciójáról” van szó. Azon viszont senki se töri a fejét, vajon miért reagál így a már teljesen összezavart immunrendszer. Nehogy véletlenül rátaláljunk a valódi főbűnös(ök)re: ne adj’ isten a civilizációs ártalmakra, az élelmiszer-, gyógyszer- és vegyipar csöppet sem természetes, ám annál nagyobb profitot termelő, s egyre erőteljesebben allergizáló kutyulmányaira. És tessék: erre a gondolatra még jól rá is tüsszentettem!

– Matyasovszki József –

