“Álmodd meg, és megcsinálom!”

Több évtizedes gyakorlattal a háta mögött arra törekszik, hogy a „fűtött testek” ne csak esztétikusak és praktikusak, hanem időtállóak is legyenek – a megrendelők legnagyobb örömére. – Nem tömegcikket gyártok, az esetek többségében egyedi elképzelések alapján születnek a termékek. Kaptam már megrendelést a megyén, de még az országhatáron túlról is, s csupa elismerő visszajelzés érkezett – büszkélkedett a borbányai kemencespecialista, majd hozzátette: örömmel látja, hogy napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik a kemencékre úgy a kertes családi házaknál, mint a vendéglátóipari helyeken, illetve a falusi turizmusban érdekelt cégeknél, vállalkozásoknál. Kardos Zoltánnak természetesen arra is van ötlete, mi mindent és hogyan készítsenek el a kemence gyomrában, de ez már egy másik történet…

– Stick Gyula, Nyíregyháza –

