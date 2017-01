Amatőr rally, földúton, januárban

Repkednek a szavak, információk, benzingőzös hangulat lesz ismét január 14-én az MX Pályán Esztergomban.

Megosztanád kedves Zoltán a portálolvasókkal, hogy kinek a fejéből is pattant ki a szerintem is nagyszerű ötlet, mert földes pálya nem nagyon van ahol biztonságosan lehet csapatni, tesztelni, futóművet beállítani például egy murvás versenyre?

– Őszintén? Hát nem az én fejemből, de ha már valaki beveri az első alapszöget akkor szívesen veszek kalapácsot én is a kezembe! A környékbeli Rally-sok kerestek meg minket ezzel az ötlettel, és mi azonnal melléjük álltunk! Látták mit tudtunk pár év alatt összerakni a motorsportban, és nincs a közelbe engedéllyel rendelkező zárt pálya ezért is esett ránk a választás! Nekünk meg egy újabb színfolt, és kihívás a palettán!

Mit kaphatnak a kilátogató versenyzők, lesz-e beépítve a pályába kisebb fajta ugrató esetleg, a biztonságról miként fogtok gondoskodni, lesz-e melegedő, műszaki mentő, láthatunk-e majd egy pályanyomvonalat tervet amit Goproval készítettetek?

– Tőlünk mint pálya üzemeltetőktől az időjárástól függő legjobb nyomvonalat, viszonylag elsimított talajt és talán egy kisebb ugrót a végén! De az álmok mindig menet közbe alakulnak, úgyhogy meglátjuk mit tudunk kihozni belőle! A többiről nyilván a szervező gondoskodik, mi csak segítjük a lehetőségeink szerint. Ami azt jelenti, hogy a melegedő az maximum egy tábortűz lesz!

Mivel ez az első repülése lesz a “kismadárnak”, aki a szárnyait bontogatja, így annak is örülnénk ha “ágról- ágra” vagyis kanyarról- kanyarra eljutnánk a célig! A biztonság mind nézői, mind versenyzői oldalról intelligencia kérdése, hisz építhetek kordont mindenhová, ha átmászik vagy áthajt rajta az “illető”. Természetesen lesznek kijelölt biztonságos nézőhelyek, amit a motocross pálya adottságai bőven megadnak! Tele vagyunk dombbal és ugróval, ahonnan a nézők biztonságosan átlátják az egész pályát, mint egy stadionba! Aki nem hagyja el a “hajót” egy veszélyes tengerben azt nem harapja meg a “cápa”.

A versenyzőket meg a lehető legkevesebb fa várja a bukótérbe, talán külön díjat is kap aki eltalál egyet is!

Tervezitek-e, hogy havonta folyamatosan lehet nálatok tesztelni? Gondolom a biztonság kedvéért csak bukócsöves autóval lehet majd indulni.

– A külső pályát szinte teljes használatra átalakítjuk az autók számára, ami időjárástól függően akár minden nap használható lesz egy elő regisztráció után, ahol a vezető tudomásul veszi a pályahasználat részleteit!

Ebbe a bukócsöves témába még bele kell ássam magam, hisz az említett külső pályán nem a tempó lesz a lényeg szinte olyan, mint egy nagy gokart pálya csak földúton! Tudom az ördög nem alszik, de valami olyat szeretnénk kialakítani, amit akár széria autóval is lehet teljesíteni és biztonságos a vezetők számára! Nyilván a teljes pályás nagyobb edzéseken mások lesznek a szabályok! Talán az lenne az igazi cél, hogy a vékonyabb pénztárcával, de ez iránti sport szeretettel rendelkező embereknek is lehetőséget tudjunk biztosítani, megfelelő környezetbe! A komolyabb versenyzőknek pedig tényleg a teszt napok, beállítások, edzéslehetőségek nyithatnának “széles utat”.

Terveztek- e versenyeket, vagy időmérős futamokat?

– Egyenlőre a mi asztalunk a pálya biztosítása és bérbeadása és nem a verseny szervezés! Megpróbáljuk összerakni a begyűjtött tapasztalatokat, jót és rosszat, majd abból a legjobbat összegyúrni és meglátjuk mi sül ki belőle!

Említetted az engedélyeket, ti mivel rendelkeztek?!

– Környezet védelmi szempontból az összessel, ami a motorsporthoz kell, levegő, víz, talaj, zajterhelés, zajszint….

A kijelölt motocross pályánk pedig szabályos MAMS pálya engedéllyel! Ha meglesz a végleges nyomvonal az autóknak is, akkor ott is megtesszük a hivatalos lépéseket, hogy akár versenyeket is lehessen rendezni! Számunkra pont az a fontos, hogy biztonságos körülmények között lehessen edzeni, tesztelni, feszegetni a határokat a motorsport érdekéért! Nekünk is vannak motocross versenyző gyermekeink, sőt az enyém személy szerint 12 éves lány, ezért a biztonság a legfőbb szempont ezt elhiheti!

Jó nézelődést, kikapcsolódást január 14-én minden kilátogatónak az esztergomi MX Pályára.

