Amiből jöhet a kettő az új évben

Nem könnyű egyszerre felidézni tizenkét hónap minden fontos pillanatát, amikor a szokásos visszatekintéshez érkezünk. Az első gondolatokban sokkal inkább olyan események sejlenek fel, amelyek üzenetértékkel bírnak, legyenek jók vagy rosszak. Mindkettőből volt részünk, hol közvetlenül átélve, hol csak hitetlenkedve nézve a tévét, hallgatva a rádiót, hogy „ilyen nincs, és mégis van”. Friss és felemelő élmény, ahogy szerkesztőségünk bemutatta a csonka családot, a három kislányát egyedül nevelő apával. Ünnepi számunkban megköszöntük és megírtuk, mennyi önzetlen, segítőkész ember telefonált, írt vagy jött be személyesen, küldött s hozott minden olyan dolgot, amire ennek a családnak szüksége van, s amivel ha az álmokat nem is, de a kívánságokat sikerült teljesíteni. A történet több szempontból is megejtő: megmutatta, milyen sok jó ember él e megyében, hazában, sőt, a világ távoli pontjain, hiszen Írországból is küldtek ajándékot. Megmutatta azt is: az a bajba került ember számíthat együttérző segítségre, aki maga is küzd, keményen és kitartóan vívja a hétköznapok csatáit, s nem tétlenül vár arra, hogy valaki más oldja meg a problémáját (amelyet sokszor saját magának köszönhet).

Sajnos a fájó érzéketlenségre, tétlenségre is akadt példa, amikor jelenetek sora bizonyítja, mennyire nem törődünk egymással. Erről panaszkodott a kismama, elmesélve: amikor a babakocsit tolva megáll a zebránál, átlagosan a hatodik-hetedik autós érzi úgy, hogy lassítania kellene, s engedni, hogy biztonságban átkeljen a csöppséggel. Nem, vagy csak nagyon kevesen állnak meg akkor is, ha valaki rosszul lesz és összeesik a járdán, és „biztos részeg” megvetéssel lépnek el gyorsan mellőle. Tisztelet a kivételnek, akikből kevés van, ahogy azt megmutatta az égő autó esete: vagy harminc autó gurult el mellette, s a benne ülők csak nézték, egy buszsofőr hogyan húzódik le, s rohan poroltóval a kezében segíteni. Nem lehet mindenkinek egyforma a bátorsága, a lélekjelenléte, s meglehet: a felkészültség is hiányos, ami nagy baj. Az viszont már tragédia, ami Budapesten történt: egy lángoló mentőautó mellett haladt a forgalom zavartalanul, egy terepjáró lassított, de nem állt meg. Nagyszerű felvételeket készített a mobiltelefonnal… Egy közösség megmaradása, ereje az összefogásban rejlik, legyen az családi, rokoni kötelék, kapcsolja össze a tagjait kisebb település, város, vagy épp egy ország. Mi mást is lehetne kívánni a következő évre: kevesebb „szelfizős” katasztrófaturistát, több segítőt – abból tényleg kettőt az egy helyett!

– Nyéki Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA