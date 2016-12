Amíg tele a bendő

Illusztráció: Terror támadás Berlinben - © Fotó: vilaglato.info

Bort, búzát, békességet. Szokták kívánni – az új évre is. Előbbi kettő még csak-csak, utóbbinak már van híja. Nem is kevés. Azt most hagyjuk, hogy ki kit küld el éppen melegebb égtájra, az talán még a jobbik eset. Itt robbantanak, ott kamionnal „szállnak bele” a népekbe, amott stukkert rántanak arra, aki rosszkor volt rossz helyen. A többi nyalánkságról nem beszélve. Koncz Tibor jegyzete.