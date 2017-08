Amikor emberéletről van szó, minden perc számít – Átirányítják a segélyhívásokat

Kétségbeesett hívást rögzített a nyíregyházi mentésirányítás csütörtökön. Egy terhessége utolsó óráiban járó kismama anyukája hívta a mentőket Vasmegyerből. Elmondása szerint elfolyt a kismama magzatvize és szülési fájdalmai vannak. Dr. Nedeczkyné Németh Orsolya mentésirányító azonnal odavezényelte az alig 5 percnyire lévő, legközelebbi mentőegységet, miközben felváltva instruálta a segítőkész, ám pánikban lévő nagymamát és a pillanatokon belül édesanyává váló nőt, hogyan segítsék a világrajövetelt, hisz a baba nem várt. Mire a mentő a helyszínre érkezett, a bajtársainknak csak az újszülött kislány és az édesanya vizsgálatával, ellátásával kellett foglalkozniuk, majd stabil állapotban a szülészeti osztályra szállították őket – olvasható az OMSZ Facebook-oldalán.

Óriási megkönnyebbülés volt meghallani a zűrzavar közepette a felsíró csecsemő hangját, ekkor én is elérzékenyülten”

– mondta örömmel Orsolya, és hozzátette azt is: ez csapatmunka eredménye volt.

Rögzítés, továbbítás

A 104-es számra érkezett hívás még közvetlenül a területileg illetékes mentésiránytási központba futott be, ahol az első mondattól magasan képzett szakember segítette a bejelentőt. Mindez megváltozhat azzal, hogy a 104-es hívószámot is még ebben az évben integrálják a 112-es az Egységes Segélyhívó Rendszerhez.

– Amikor emberéletről van szó, minden perc számít, nincs felesleges idő – állítja István (kérte, hogy a teljes nevét ne írjuk le), aki korábban mentés­irányítóként naponta felelt azért, hogy a mentő a bajtársakkal a lehető leghamarabb a megfelelő helyre érkezzen, közben pedig, ha szükség volt rá, akár a laikust is irányította, hogyan tud a betegen segíteni.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a 104-es számra érkező hívások a Központi Hívásfogadóba futnak majd be, a bejelentőt pedig mindig továbbkapcsolják az Országos Mentőszolgálathoz, melynek mentésirányítói saját protokoll szerint kérdezik ki a segélyhívót. Ha a bejelentés kizárólag egészségügyi panaszról szól, akkor rögzítik az alapadatokat, továbbítják az elektronikus adatlapot, majd ezek után kapcsolják át az élőhangot és kezdődhet a mentők saját kikérdezése.

Ha nincs helyismeret

– Itt lesz az időveszteség, hiszen most nincs rögzítés, továbbküldés, átkapcsolás, újabb kérdések. A telefonnál ülő pontos helyismerettel, szakmai tudással kérdez és intézkedik – magyarázza István. Hogy ennek mekkora jelentősége van, arra jó példa, ha azonnal meg kell kezdeni egy újraélesztést. Ott a másodpercek is számítanak, emberéletben mérik. Másik aggály, ha a miskolci vagy szombathelyi központba fut be a hívás, a Nyíregyházából (sajnos) könnyen lehet Nyáregyháza, míg Adony – mert sokan csak ennyit mondanak – Hajdúban egyértelműen Nyír-, Szabolcsban Tiszaadonyt jelenti, más országrészben egy Fejér megyei települést.

Kovács Péter pár hónappal ezelőtt karambolozott a megyeszékhelyen.

Hívtam a rendőrséget, a miskolci központba érkezett a hívás, s én sokkos, zaklatott állapotban csak annyit tudtam mondani, hogy a börtönnél vagyok. Az operátor kérdezte, milyen utca, de abban a lelkiállapotban fogalmam sem volt, mi az utca neve”

– mesélte el történetét a nyíregyházi férfi, alátámasztva ezzel, hogy „itthon” azonnal tudták volna, hogy a Bujtos utcára kell küldeni a segítséget.

A rendszer lehetőséget nyújt több készenléti szerv egyidejű értesítésére – érvel a Belügyminisztérium –, mely lehetővé teszi, hogy a segélykérő csak egy alkalommal mondja el a bejelentését, ezzel jelentősen lerövidítve az információk átadásához és a szervek reagálásához szükséges időt, továbbá lehetővé teszi, hogy a készenléti szervek munkatársai részére egyszerre minden szükséges információ rendelkezésre álljon – közölték, de a tapasztalatok mégis mást mutatnak: a rendőrök és tűzoltók is rendszeresen kényszerülnek arra, hogy visszahívják a jelzőt, mert a 112 operátorainak meghatározott protokoll szerinti „kérdezősködése” gyakorta elégtelen.

Kétszeri kikérdezés…

– A mentőknél a kétszeri kikérdezés komoly aggályokat vet fel – állítja István. – A hivatalos kommunikáció arról szól, hogy a fejlesztéssel idő- és információnyereség érhető el, én a szakmai múltam miatt szkeptikus vagyok. Tudom, hogy uniós szabály miatt van szükség a 112-es központra, ám azt sehol nem írták le tudomásom szerint, hogy az egyedi hívószámok nem maradhatnak meg. Mindenki nyugodtabb lenne, ha tudná, ott fogadják a hívását, ahol a legközelebb van a segítség, a 104 beégett a magyar emberek tudatába, a bizalom száma (volt).

Kiszűrik a fals hívásokat

A Belügyminisztérium szerint az átalakított hívásfogadási rendszernek köszönhetően az információkérő, rosszindulatú, szabálysértő és egyéb, intézkedést nem igénylő bejelentések kezelése a hívásfogadó központokban megtörténik, ennek következtében a készenléti szervek ügyeleteseinek csak az érdemi beavatkozást igénylő bejelentéseket kell kezelniük, melyekről a rendelkezésre álló információkat a hívásfogadó központból azonnal megkapják.

