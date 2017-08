Anconaiak bombasikere

Örömünnep és örömjáték volt a kisvárdai Doktorock amatőr színtársulat Anconai szerelmesek előadása a hétvégén. Ilyenkor lehet elmélkedni azon, hogy a színházak megszerettetését és népszerűsítését tekintve egy ilyen helyi társulat legalább akkora hatásfokú, mint egy többmilliós, e célt kitűző EU-s pályázat vagy projekt. Hiszen milyen nagyszerű a városban ismert orvost, óvónőt vagy jogászt látni a színpadon!

Kétségtelen, hogy a darab nem feszeget lételméleti problémákat, nem tesz fel filozófiai kérdéseket, hanem csak szórakoztat. Jómagam kisebbfajta jubileumhoz is érkeztem az előadás megtekintésével, ugyanis kereken tizedik alkalommal láttam, ötször Nyíregyházán, egyszer Egerben, egy alkalommal a Radnóti Színház előadásában, egyszer Kisvárdán a csíkszeredaiaktól, majd Miskolcon.

Kacagtató poénok

A kétrészes zenés komédia helyszíne egy délolasz városka, Ancona terecskéje, jelen esetben a Dottore piazza a 70-es években. A szereplők: Don Tomao, a gyermekét egyedül nevelő, korosodó amorózó; az ő könnyűvérű szobalánya; szomszédja, a magányos és sóvárgó panziósnő; a pocsék kávét felszolgáló kávéház-tulajdonos, az idevetődő, dadogó utcazenész és egy tűzrőlpattant magyar lány. A helyenként shakespeare-i művekre hajazó vérbő komédiában rengeteg jól ismert olasz sláger is felcsendül – több mint fele részt ez viszi a hátán a darab népszerűségét – csipetnyi erotikával, kacagtató poénokkal, és természetesen hepienddel.

A darab rendezője, Puskás Tivadar maga is éveken át játszott Nyíregyházán, az igen sokáig repertoáron tartott darabban Giovannit, a szerencsétlen cukrászt alakította, s többen emlékezhetnek arra, hogy szerepbeli partnerével, Egyed Attilával időnként öt percig is improvizálták a jókedvű replikákat. Nos, Puskás Tivadar nagy valószínűséggel ezeket az ötleteit is beillesztette – némiképp „áthangszerelve” – a kisvárdai színrevitelbe. Csak egyetlen példa: nyilvánvaló, hogy csak „itt és most” mérkőzhet meg a totómeccsen is az „Ácsi, Milán!” csapata a Kisvárdával.

Betáncolt színpad

A szereplők mindannyian helytálltak, ki színészi alakításával inkább, ki énekhangjával főként, ki mindkettővel emelkedett ki: dr. Papp Lászkó, Timku Edina, dr. Ragány Miksa, Kovács Ágnes, Dégi Zoltán, dr. Mikó Adrienn, Lakatos Zoltán, Dion Marianna, Dudásné Popovics Angéla. A kisvárdai Művészetek Háza igen nagy színpadát betáncolta a helyi fiatalokból álló, 43 tagú tánckar (koreográfus: Gönczné Gyarmati Krisztina).

Az amatőr színjátszásnak megvan a maga sajátos színe és bája, valamint nem utolsósorban a bombasikere, ezt használja ki évek óta a kisvárdai Doktorock társulat.

– Minya Károly –

