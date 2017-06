Pátroha–Kék 4–1 (2–0)

Gégény, 100 néző, v.: Szabó Á.

Pátroha: Szabó A. – Ujj Gy., Pataki G., Mozga Gy., Balogh I., Borku T., Kovács Sz., Szitai R. (Horváth F.), Ballai Z., Csépke M., Boda R. Játékos-edző: Lelt József.

Kék: Himmer A. – Gáspár S., Arnaud, Veress Á., Poór B., Szurcsik Z. (Pelsőczi I.), Ignácz G., Bodó I., Horváth A. (Kerekréti G.), Sinka J. (Kerekréti Á.), Csombók Cs. Edző: Fabók István.

Gól: Csépke M. 2, Boda R., Szitai R. (11-esből), illetve Csombók Cs. Kiállítva: Arnaud (69 perc. perc) Ifi: 4–0.

Lelt József: – Fabók Pista barátom nagyon sok borsot tört már csapataival az orrom alá, de ma annyi esélyük volt a győzelemre, mint lakatlan szigeten a tömegverekedésre.

Fabók István: – Először is elnézést kérek mindenkitől, mert családi rendezvényen voltam és lehet, hogy megsérültem. Az lett volna a taktikánk, hogy torlódunk a kapunk előtt, mint közmunkások az árokparton. Sajnos, menetközben jöttem rá, hogy rossz taktikai táblát hoztam el, nem is ez ellen a csapattal szemben készítettem fel a játékosaimat.

Záhony–Dombrád 3–1 (1–1)

Záhony, 150 néző, v.: Valu T.

Záhony: Leskovics A. – Kacsúr A. (Kovács I.), Kiss T., Semegi T., Huzdik P., Sére L., Balogh S., Sárközi D., Fekete L., Gégény Z., Kiss R. Edző: Berecz Csaba.

Dombrád: Csáki T. – Derceni B., Nagy Á. (Balla K.), Szalai B., Balogh T., Borbély L., Puskás Á., Kalu B., Ács G., Tóth Á., Szabó K. Edző: Kató István.

Gól: Sárközi D. 2, Balogh S., illetve Szabó K. Ifi: 4–1.

Berecz Csaba: – Nagyszerű csapatom van, mert véghez vittük azt ami eddig még egyik csapatnak sem sikerült – legyőztük a bajnokot. Gratulálok a játékosoknak, mert szinte tizenkét emberrel vittük végig a szezont. Örülök hogy ilyen remek srácokkal dolgozhattam együtt, igazi csapattá értünk a tavaszi szezonban. Ma egy szép győzelmet arattunk, sok sikert kívánok Dombrádnak a megyei első osztályban.

Kató István: – Egy nullás vezetésünk után eldönthettük volna a mérkőzést, de nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel. A hazai csapat jobban akart, és megérdemelten győzött.

Ladányi TC–Nyírkarász 3–4 (0–2)

Mezőladány, 100 néző, v.: Kocsis Zs.

Ladányi TC: Hosszú L. – Rakoncza T., Sajtos R., Árva B., Kállai Á., Demeter A., Vantyuch B. (Czap G.), Bálint K., Demeter L., Kovács Cs. (Kovács A.), Sajtos N. (Révész Z.). Edző: Sajtos András.

Nyírkarász: Borkó J. – Csuka Gy., Liptai D., Jávor P. (Király J.), Varga J. (Kasza R.), Kovács L., Bandor J., Rákóczi L., Horváth G., Liptai A. (Belinszki Sz.), Tóth T. Megbízott edző: Tóth Tibor.

Gól: Bálint K. 3 (egyet 11-esből), illetve Tóth T. 2, Varga J. 2. Ifi: 0–2.

Sajtos András: – Egy nagyon jó mérkőzésen az ellenfél egy góllal többet rúgott tőlünk.

Tóth Tibor: – A mérkőzés összképe alapján magabiztosabb győzelmet is arathattunk volna, de így is jár az elismerés a játékosoknak. Gratulálok a bajnokságban elért harmadik helyezésért, amit a csapat Dudás Zoltánnal ért el. Gratulálok az ificsapatom dobogós helyezéséhez is.

Fényeslitke–Őr 2–1 (1–0)

Fényeslitke, 150 néző, v.: Siroki J.

Fényeslitke: Márta J. – Nagy M., Kázsmér L., Sáreczki F. (Arnóczki Sz.), Lovas I., Miskolczi Á., Bakó G., Pólyán I., Nagy B., Halász T., Kovács A. (Fodor Cs.). Játékos-edző: Sárkány Gábor.

Őr: Oláh M. – Varga J., Márton T. (Lapos P.), Szabó V., Soltész Á., Tisza M. (Szender S.), Tisza Á., Paragh K. (Deme B.), Benkő J., Bégény Zs. (Szabó A.), Anda G. Edző: Kálmándi Bertalan.

Gól: Sáreczki F., Nagy B., illetve Bégány Zs. Ifi: 1–1.

Mártha Ferenc vezetőségi tag: – Küzdelmes mérkőzésen tartottuk itthon a három pontot. Gratulálunk a csapatnak az itthoni szerepléshez, köszönjük szurkolóink lelkes bíztatását.

Kálmándi Bertalan: – Nem volt szerencsénk, ezen a meccsen nem is érdemeltünk vereséget.

Ajak–Demecser 3–2 (1–1)

Ajak, 150 néző, v.: Balogh L.

Ajak: Kovács T. – Sütő N., Kerekes M., Magyar R. (Iski D.), Lábas P. (Haga J.), Magyar D. (Lakatos B.), Molnár B. (Kontér D.), Petró Zs., Folytán Z., Magyar P., Markos J. Edző: Csoma Dezső.

Demecser: Fintor S. – Kriser Sz., Kantár K., Fabu R., Gombkötő S., Hajnal A. (Kocsis Z.), Molnár A. (Gombkötő Z.), Bacskai A. (Lehóczki Zs.), Minyin, Kiss M., Hudák N. Játékos-edző: Gombkötő Sándor.

Gól: Kerekes M. 2, Magyar D., illetve Gombkötő S., Kocsis Z. Ifi: 0–4.

Csoma Dezső: – Köszönjük a szponzorok és a polgármester úr bizalmát, valamint a szurkolóink egész éves támogatását. A játékosok jól teljesítettek a szezonban, elégedett lehetek a munkájukkal. Úgy érzem, amire felkértek, azt sikerült teljesíteni a csapattal.

Gombkötő Sándor: – Az ajaki csapat győzelméhez gratulálok, nálunk egy-két ember szégyellje magát. Rájöttem hogy nem az akarással van a gond, hanem behatároltak a képességek.

Vaja–Tiszakanyár 0–3 (0–1)

Vaja, 100 néző, v.: Harsányi Cs.

Vaja: Vakarcs I. – Hudák P., Kósa G. (Simák L.), Kiss A., Sashegyi Sz., Noszál T., Mocsár G., Mulutó P., Soós K., Varga P., Simák Zs. Játékos-edző: Kiss Attila.

Tiszakanyár: Kanyári G. – Csáki R., Balla J., Nagy R., Ablonczy D. (Maklári Á.), Vicickó L., Illés A. (Molnár P.), Nagy Á., Tóth N., Jánvári D., Rézinger B. (Dobrai D.). Játékos-edző: Csáki Róbert.

Gól: Tóth N., Ablonczy D., Jánvári D. Ifi: 0–3.

Kiss Attila: – Megköszönöm a részvételt annak a tizenkét játékosnak, aki eljött a meccsre. Gratulálok a Tiszakanyárnak a győzelemhez.

Csáki Róbert: – Szeretnék gratulálni a tiszakanyári ificsapat megérdemelt bajnoki címéhez. A mai győzelemmel bebiztosítottuk második helyünket, amihez gratulálok a csapatnak. Tavasszal nyújtott teljesítményünk alapján úgy gondolom, hogy megérdemeljük ezt az ezüstérmet.

Újdombrád–Tiszaszentmárton 3–4 (1–2)

Újdombrád, 80 néző, v.: Pokoraczki.

Újdombrád: Kmetz T. – Kernács József, Oncsó M., Geri K. (Szőlősi L.), Komlósi T. (Lakatos Z.), Nagy R., Bagin S., Hajdu L., Tóth T., Koi B., Ignéczi Cs. Játékos-edző: Szőlősi Lóránd.

Tiszaszentmárton: Balogh K. – Bodnár M. (Tóth T.), Jónás Kálmán, Jónás A., Iván S., Balogh R., Farkas T., Koszta Z., Bulitka L., Ésik M., Mészáros T. Megbízott edző: Kovács János.

Gól: Lakatos Z. 2, Hajdu L., illetve Bulitka L. 2, Balogh K., Koszta Z. Ifi: 1–3.

Szőlősi Lóránd: – Mindkét csapat elérte a célját, gratulálok vendégeinknek a másodosztályú tagsághoz, nekünk pedig irány a „megyei mennyei”. A csapat sok boldogságot kíván Kernács Jánosnak házasságkötése alkalmából.

Kovács János: – Helyzeteink alapján megérdemelten győztünk, ezzel is megmutattuk, hogy helyünk van ebben az osztályban. Külön gratulálok az ificsapatunknak, amely tíz emberrel játszva tudott győzni.

Szabadnapos: Nyírmada.

A Nyírerdő-csoport állása:

1. Dombrád 27 23 3 1 132–30 72

2. Tiszakanyár 27 19 3 5 83–38 60

3. Nyírkarász 27 17 5 5 76–33 56

4. Nyírmada 27 15 3 9 61–52 48

5. Demecser 27 12 6 9 69–49 42

6. Kék 27 12 3 12 54–72 39

7. Záhonyi VSC 27 11 6 10 58–51 39

8. Ladányi TC 27 11 5 11 60–57 38

9. Fényeslitke 27 11 4 12 56–55 37

10. Pátroha 27 11 4 12 56–56 37 

11. Ajak 28 10 5 13 42–50 35

12. Őr 27 6 7 14 39–61 25

13. Vaja 27 7 1 19 35–91 22

14. Tiszaszentmárton 27 6 3 18 43–99 21

15. Újdombrád 27 3 – 24 34–104 9

A Pap visszalépett

VISSZA A KEZDŐOLDALRA