Anyukája előtt fogdosták meg a Barátok Közt sztárját

– Több rajongó is várt engem és a színésztársaimat. Ez a hölgy először azt mondta, haza akar kísérni, természetesen közöltem vele, hogy arról szó sem lehet. Már azt sem értettem, hogyan képzeli, de ami ezután következett, azt meg végképp nem. A 35-40 év körüli hölgy ugyanis kérdezés nélkül rámarkolt elöl a nadrágomra. Az első érintést nem tudtam kivédeni, de aztán még többször is megpróbálta, akkor már ellenálltam. Fogalmam sincs, mi járt a fejében, talán az, hogy neki ez jár? Amikor kérdőre vontam, nem adott értelmezhető választ, viszont aztán több utcán keresztül követett minket. Hazáig végül nem jött el, annak nagyon nem örültem volna – mondta Józan László a Borsnak, miután az RTL Klub Reggeli című műsorában beszélt a nem mindennapi esetről.

– Anyukám kétségbeesett, de hamar megnyugtattam, hogy nem ez az általános, a rajongók 99 százaléka kedves – mondta a színész.

Forrás: borsonline.hu

