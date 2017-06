Áramlanak a milliárdok – ezúttal az E.ON fejleszt a megyében

Az áramszolgáltató – a tavalyinál valamivel nagyobb keretből – 368 különböző volumenű beruházást tervez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és székhelyén; a cél az üzembiztosság, az újonnan jelentkező energiaigények maradéktalan kielégítése és modern, innovatív technológiák bevezetése. Csütörtökön Nyíregyházán sajtótájékoztatón ismertük meg a részleteket.

Haraszti Judit, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, igyekeznek kitörni a hagyományos energiaszolgáltató szerepéből, s a közösséggel együtt tenni a jövő érdekében. Példaként megemlítette: részt vesznek a Digitális Magyarország elnevezésű programban, azon dolgoznak, hogy minél több ügyfél részesülhessen az informatikai fejlesztés áldásaiból.

– Mindig öröm számunkra, amikor fejlesztések kezdődnek Nyíregyházán – mondta dr. Kása Brigitta. Az aljegyző elárulta: azért, hogy ezek a beruházások a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjanak a lakosság számára, az E.ON és a polgármesteri hivatal városfejlesztési szakértői közösen készítik elő a munkálatokat.

Közvilágítás, megújuló energia

Pántya Attila további részletekbe bocsátkozott.

– A legnagyobb összeget, 1,3 milliárd forintot az üzembiztosságra költjük; még azelőtt avatkozunk be, hogy az üzemzavarok száma növekedni kezdene, de a megelőzés mellett a hibaelhárítás sebességét is fokozzuk. Kiemelt hangsúlyt kapnak a közvilágítást érintő beruházások: Nyíregyházán a közeljövőben a Mező és a Bethlen Gábor utcák kereszteződésében 15 millió forintos beruházás kezdődik, de Záhonyban és Mátészalkán is lesznek az idén hasonló fejlesztések – sorolta az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyíregyházi Üzemének vezetője, majd hozzátette: a hagyományos szolgáltatáson túl hozzáférést biztosítanak a megújuló energiához, s kiveszik a részüket a szakember-utánpótlásból is.

KM

Új applikáció

A közvilágítási hibák gyors javítása érdekében fejlesztette ki az E.ON a hibabejelentő mobilapplikációt, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tizenkét településén érhető el: Baktalórántházán, Ibrányban, Kemecsén, Mándokon, Máriapócson, Nagyhalászban, Nyíregyházán, Nyírlugoson, Nyírteleken, Rakamazon, Tiszavasváriban és Vaján.

