Arany-emlékév – Útjára indították az Arany-buszt

Az első állomás a Gombaszögi Nyári Tábor lesz, majd látogatható lesz a busz a nyár folyamán a Mécs László Szabadegyetemen Jászón, Nagyidán, Keszthelyen, a Művészetek Völgyében Kapolcson, Gyulán, Nagyszalontán, a Kolozsvári Magyar Napokon, Veszprémben, a Szegedi Ifjúsági Napokon, szeptemberben pedig Eszéken is – tette hozzá. A busz megtekintése mindenütt ingyenes, a fogadó intézményektől csupán a parkolóhely és az elektromos csatlakozási lehetőség biztosítását kérik.

A buszon kialakított tárlat a 200 évvel ezelőtt született Arany János életművét, életét és költészetét irodalmi szövegek, képek, relikvia-másolatok, hang- és filmfelvételek, valamint digitális eszközök és fából készült, például a sejtelmes radványi erdőt megjelenítő egyedi installációs elemek segítségével mutatja be.

Szilágyi Judit, a kiállítás kurátora hangsúlyozta: arra törekedtek, hogy mindenki saját érdeklődésének és tudásának szintjén juthasson új információkhoz Arany Jánosról. A buszon megtalálhatóak a PIM Önarckép álarcokban című Arany-kiállításán már bemutatott digitális tartalmak, köztük a Toldi erőpróba videojáték is, de új elem többek között az Arany János életének állomásait, utazásait és kultuszhelyeit egy interaktív térképen megjelenítő alkalmazás.

A buszt minden helyszínen a PIM munkatársai kísérik, akik tárlatvezetést és múzeumpedagógiai foglalkozást is kínálnak az érdeklődőknek, akiket a busz körül könyvek, kvízek, szó- és ügyességi játékok is várnák, kipróbálhatják erejüket egy petrencés rúddal vagy egy malomkővel is – fűzte hozzá Szilágyi Judit.

Prőhle Gergely elmondta azt is: a digitális eszközök alkalmazásával az Arany János költészetében megjelenő érzelmi állapotok, hangulatok, nyelvi ötletek elmagyarázásra tesznek kísérletet a mai kor embere számára.

A mozgókiállítás az Arany-emlékév lebonyolítására létrejött emlékbizottság támogatja.

– MTI –

