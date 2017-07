Argentin vaspapucsos a nagyhalászi oválon

A nemzetközi megmérettetés három fordulós lesz, a nyitányt a halászi viadal jelenti. Az időjárás-előrejelzés igazi nyári szombatot ígér, a mezőny pedig izgalmas versengést. A négy hazai klub csak magyar versenyzőkből aligha tudna olyan csapatokat kiállítani, amelyek garantálnák a megfelelő színvonalat. Márpedig az idén Nagyhalászban a salakmotorozás javát kapták a nézők az egyéni bajnokság fordulójában, majd a felnőtt és az U21-es Európa-bajnoki selejtezőkön.

Albók József pályatulajdonos, a rendező klub elnöke már jelezte, hogy mivel Fekete Sándor betegség miatt nem indulhat, a halászi színeket csak külföldiek fogják képviselni, mégpedig három ukrán, egy bolgár. A legtöbb hazai versenyzőt most a debreceni klub tudhatja magáénak, ám ők is kirukkoltak egy külföldivel, mégpedig az argentin Facundo Albinnal. A gyulaiaknál is egy külföldi, az U21-es Eb-selejtezőn harmadik szlovén Nick Skorja a jelölt, igaz, a motoros még nem bólintott rá a kérésre. A vasadiak a Halászban már szintén látott német Mike Jacopetti mellett egy osztrák, egy cseh és egy magyar motorost indítanak.

Csapatok, rajtszámok

Nagyhalász Speedway Ring

1 Andrii Kobrin (ukrán)

2 Stanislav Melnychuk (ukrán)

3 Viktor Trofimov (ukrán)

4 Milen Manev (bolgár)

Debrecen Speedway Salakmotor SE (kék)

5 Tabaka József

6 Benkő Roland

7 Facundo Albin (argentin)

8 Szegvári Róbert

Gyula Speedway Club (fehér)

9 Magosi Norbert

10 Kovács Roland

11 Fazekas Denisz

12 Nick Skorja (szlovén) ?

Vasadi Arénamoto Speedway (sárga)

13 Mike Jakopetti (német)

14 Marcel Briche (osztrák)

15 Ondrej Smetana (cseh)

16 Moldvai András

KM–ML

