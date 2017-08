Árnyék vetül a rejtélyes rajtra – Fehérgyarmat edzője kiakadt…

A megyei első osztályú bajnokság nyitányára árnyékot vet Farkas Béla halála. A Vásárosnamény edzője alig három nappal a rajt előtt ment el örökre, ami gyászba borította – talán nem csupán – a beregi együttest. Ilyen csapás után gyaníthatóan nem mindenkinek (különösen igaz ez a naményiakra…) jár a futballon az esze.

Egyébként pedig… Nem tesszük fel a régi lemezt, vagyis hanyagoljuk az ezerszer leírtakat, a futballcsapatokat nyáron „sújtó” átigazolási mizériát, mindazonáltal a történtek ismeretében aligha vállalkozhat bárki is átgondolt esélylatolgatásra. Abban a tekintetben, persze talán mindenki egy követ fúj, hogy Sényő-Carnifextet nehéz lesz elkapni. De éppen a felettébb acélos kerettel harcba induló együttes edzője, Sándor Tamás pendítette meg, hogy előre nem adnak semmit. Magyarán, csak pusztán nevekkel (akármennyire is jól is csengenek…) nem lehet célba érni – bajnokságot nyerni. Meg aztán benne van a pakliban, hogy közel sem esik mindenki hanyat a történtektől, így is van ez rendjén. Mindjárt a nyitányon tisztulhat valamelyest a kép: a sényőiek az előző két évadban egyaránt az ezüstcsapat jelzőt kiérdemlő nagyecsediekkel néznek farkasszemet. Tehát rögtön a közepébe vágnak, miként a vendégek is azonnal az egyik legrázósabb feladatot pipálhatják ki.

A többi maga a rejtély. Olyannyira átalakult egynémely gárda, hogy alighanem maguk a szakvezetők is a kérdőjelek kiegyenesedésére várnak. …és nyilván több körre lesz szükség, hogy kirajzolódjanak a valós erőviszonyok. Annál is inkább, mivel augusztus 31-ig adódik esély az erősítésre.

Mindenesetre az újonc trió, a Dombrád, Kótaj, Tarpa trió kivétel nélkül hazai pályán debütál, míg a sényői összecsapás mellett a Mándok–Nyírgyulaj mérkőzés érdemli ki leginkább a rangadó titulust. …és még annyit, megfontolandó Siti Ferenc nyilatkozata: a Fehérgyarmat edzője kimondta azokat a gondolatokat, ami sokakban megfogalmazódott az elmúlt hetek fejleményei kapcsán. Sőt, másoktól ennél cifrábbak is elhangzottak, de azt már végképp nem bírná a nyomdafesték.

KM-KT

Szakvezetői várakozások: 1. forduló (kezdés: 17, ifi: 15)

Szombat

Baktalórántháza–Tuzsér

Gebri Pál, baktalórántházi edző: – Sok problémával kezdődött a felkészülés, ami a végére is tartogatott meglepetést… Mindezek ellenére szeretnénk sikerrel teljesíteni a bajnoki nyitányt.

Antal István, tuzséri edző: – Amilyen nehezen indultunk, és amilyen kevesen voltunk, ehhez képest most már tizennyolc játékos áll rendelkezésre. A kép viszont vegyes, mert különböző állapotban érkeztek hozzánk az új emberek, mindemellett jó lett volna még egy hét a felkészülésre. De ez van, szoros, nagy iramú meccsre számítok, amely háromesélyes.

Tiszavasvári–Nagyhalász

Kiss Gábor, tiszavasvári edző: – Teljesen feleslegesnek tartom közhelyek puffogtatását a tekintetben, hogy milyen fontos a jó rajt, és hazai pályán csak a győzelem elfogadható. A szájkarate és a fogadkozás mit sem ér, ha a pályán nem döglünk meg a sikerért!

Ludánszki István, nagyhalászi játékos-edző: – Megfelelő felkészülés mellett a keretünket is sikerült feltölteni a bajnokság kezdetére. Kíváncsian várom a rajtot, annál is inkább, mivel jó ellenfél otthonában játszunk. Remélhetőleg az összeszokottság hiánya nem jelent majd gondot, bízom az eredményes nyitányban, amely meghatározhatja a folytatást.

Tarpa–Balkány

Márton István, tarpai edző: – Bár változások történtek, mégiscsak a bajnoki címvédő érkezik hozzánk. Régóta várt a tarpai közönség erre a pillanatra, amikor ismét a megyei első osztályban szerepelhet a csapat, ennek megfelelő hozzáállással fogunk futballozni.

Mirgai László, balkányi edző: — Nem lenne baj, ha még két hét lenne a felkészülésből, mert fiatal csapatunk még nem állt össze. Bővel akad javítani való a játékunkban, ha a hibák számát minimálisra tudjuk csökkenteni, akkor bármi kisülhet ebből a meccsből.

Dombrád–Vásárosnamény

Kató István, dombrádi edző: – Elkoptatott közhely, de esetünkben tényleg igaz, az eredményes rajt rendkívül fontos. A jól sikerült felkészülés dacára a csapat még közel sem állt össze, a taktikát csiszolni kell és az összeszokottság is hiányzik, ettől függetlenül bízom a fiúkban, hogy meg tudjuk szerezni a három pontot.

Balogh Gyula, megbízott vásárosnaményi játékos-edző: – A bajnokság legfontosabb meccsét elvesztettük… Úgy gondolom, ez a Vásárosnamény Farkas Béla csapata volt, van és lesz – örökre! Annyit mondhatok, jelen helyzetben mindent elkövetünk a jó szereplés érdekében.

Mándok–Nyírgyulaj

Dancs Béla, mándoki edző: – A jó kezdés mindig nagyon fontos. Bízom benne, hogy a héten sikerült megoldani azokat problémákat, amelyek káoszt idéztek elő a játékosok fejében… Mindenki maximálisan oda fogja tenni magát a nyitányon és csapatként kell megnyerni az első hazai fellépést!

Lukács Tibor, nyírgyulaji edző: – Könnyebb kezdést is el tudtam volna képzelni, de mivel a sors ezt a feladatot adta, ezt kell megoldanunk.

Mátészalka–Rakamaz

Opre Mihály, mátészalkai edző: – Őszinte leszek, létszámban megvagyunk, ugyanakkor legalább három hétre még szükségünk lenne ahhoz, hogy igazán eredményesen tudjunk szerepelni. A Rakamaz csaknem hasonló cipőben jár, mint mi, ettől függetlenül számunkra hazai pályán csak a győzelem lehet üdvözítő. De gondolom a vendégek is úgy vannak vele, hol szerezzenek pontot, ha nem Mátészalkán.

Varga Attila, rakamazi edző: – Egy biztos, a csapatot az edző mindig úgy küldi ki az öltözőből, hogy győzzön. Hogy a szándék mire lesz elég, az majd a pályán kiderül a hozzánk hasonlóan szinte teljesen átalakult Szalka ellen.

Vasárnap

Sényő-Carnifex–Nagyecsed

Sándor Tamás, sényői edző: – Nehéz mérkőzésre számítunk, elvégre rutinos, masszív csapattal játszunk, amely nem véletlenül szerzett kétszer egymás után ezüstérmet. Ugyanakkor bízom abban, hogy győzelemmel tudjuk kezdeni a bajnokságot.

Ádámszki Róbert, nagyecsedi játékos-edző: – Nyitányként a bajnokesélyes otthonába látogatunk, amely igencsak jól igazolt. Egy dolog biztos, ki fogunk állni a mérkőzésre, ha pedig már ott leszünk és azt az akaratot, tüzet fogom látni, ami eddig jellemzett minket, úgy gondolom, ebben az esetben akár egy kis bravúr is beleférhet.

Kótaj–Fehérgyarmat

Seregi Mihály, kótaji edző: – Kellőképpen felkészültünk a rajtra. Nagyon masszív és erős Fehérgyarmat látogat hozzánk, ettől függetlenül a bajnoki nyitányon arra törekszünk, hogy győzelemmel debütáljunk.

Siti Ferenc, fehérgyarmati edző: – Mondandóm minden szaváért vállalom a felelősséget! A megyei futball résztvevői, köztük mi is, egy torzót építünk, amelynek se teteje, se alja, előbb-utóbb pedig össze fog dőlni. Maga alá fog temetni olyan egyesületeket is, melyek nem érdemlik ezt meg. Az emberi kapcsolatok, kiváltképp az etika eltűnt. Mindenesetre én elkezdtem magam szégyellni, nehogy majd egyszerre zúduljon rám a mocsok és ne bírjam… Ja, hogy ez egy beharangozó. Nem tudom, mire leszünk képesek, a Kótaj viszont biztos jó csapat.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA