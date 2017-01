Átadták a Semmelweis Egyetem kiemelkedően gyors képalkotású PET-CT készülékét

Szél Ágoston, az egyetem rektora az átadáson arról beszélt, a PET-CT – amely két képalkotó módszert, a computer tomográfiát és a pozitron-emissziós tomográfiát egyszerre alkalmazza – már akkor is jelezheti a kóros elváltozást, amikor a daganatot a hagyományos módszerekkel még nem tudnák kimutatni.

Felidézte: a CT röntgentechnológiai eljárásra épülő, számítástechnikailag “feljavított” képet ad, egy anatómiai-morfológiai képet a szerv háromdimenziós kiterjedéséről. Ehhez a CT-hez társul a PET, a pozitron-emissziós tomográfia, amely a szervek funkcionalitására enged következtetni, a két vizsgálatot pedig egyszerre végzik.

Az eljárásról szólva elmondta: a beteg kap egy olyan anyagot, amely felszívódik a szervezetében. Ez az anyag feldúsul ott, ahol a beteg anyagcseréje eltér a többitől, például egy daganatos területen, a gép pedig felfogja az izotóp által kibocsátott sugárzást.

Budapest elsõ állami kézben lévõ PET-CT készülékét mutatják be a Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Központjában 2017. január 19-én.

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

[/caption]

A CT és a PET kombinációja azért fontos, mert nemcsak a szervek anatómiai, alaki változásait mutatja ki, hanem már a szövetek anyagcsere-változását is észleli – tette hozzá.

Mint mondta, a működésbeli változás többnyire megelőzi a daganatszövet megjelenését és kialakulását, ezért fontos a most átadott készülék, mert ez már ekkor jelezheti a kóros elváltozást.

A készülék használata az egyetem mindhárom alaptevékenysége szempontjából kiemelt jelentőségű: nemcsak a betegellátásban van szerepe, hanem az orvosi kutatásban és az orvosképzésben is – tette hozzá a rektor.

Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára az átadáson kiemelte, a PET-CT a közép-magyarországi régió egyetlen állami kézben lévő eszköze, amely hozzájárul ahhoz, hogy mindenki számára elérhető legyen ez a típusú vizsgálat.

Az államtitkár jelezte: a fejlesztések nem állnak le, reményei szerint hamarosan be tud számolni a Semmelweis21 terv részleteiről, és jelenleg is tárgyal a minisztérium és az egyetem vezetése egy sebészeti robot beszerzéséről.

Szász Károly, az egyetem kancellárja elmondta: a Semmelweis Egyetem volt az egyetlen, orvosképzéssel foglalkozó egyetem az országban, ahol nem működött ilyen berendezés. Hozzátette, 2011 óta tervezték a készülék beszerzését, végül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 2016 márciusában döntött arról, hogy évente négyezer diagnosztikai vizsgálat elvégzését támogatja 768 millió forinttal.

A közbeszerzési eljárást nyáron írták ki, a készüléket decemberben szállították le. A gép egymilliárd forintba került, emellett felújították a kapcsolódó helyiségeket is, 116 millió forintból.

Merkely Béla, az egyetem klinikai rektorhelyettese mérföldkőnek nevezte, hogy a készülék megkezdi működését. Jelezte: a berendezésnek elsősorban a daganatos betegségek diagnosztikájában van jelentősége, de fontos szerepet játszik a szív- és érrendszeri, valamint az ideg- és elmebetegségek kezelésében is.

Az évi négyezer elvégezhető vizsgálat teljes egészében fedezi a Semmelweis Egyetemen ellátandó onkológiai betegek igényét – mondta.

Emlékeztetett arra: a hatékony terápia kulcsa a lehető leggyorsabb diagnózis, ebben segít az új készülék, valamint abban, hogy az alkalmazott terápia hatékonyságát is nyomon tudják követni.

Az egyetem közleménye szerint a most beszerzett, GE Discovery IQ 5, a piacon jelenleg elérhető leggyorsabb PET-CT készülék. Magyarországon a legkorszerűbb berendezés, amellyel egy vizsgálat kiváló képminőségben 9 perc alatt is elvégezhető, szemben más készülékek 20-25 perces vizsgálati idejével. A készülék gyorsaságának és nagy érzékenységének köszönhetően a pácienst érő sugárterhelés is csökken: Magyarországon az új berendezéssel végzett onkológiai PET-CT vizsgálat igényli a legkevesebb sugárzó izotóp szervezetbe juttatását – írták.

Az új központban egy műszak alatt akár 28 vizsgálat elvégzése is lehetséges, ami Magyarországon a legköltséghatékonyabb PET-CT vizsgálati lehetőséget jelenti. Az új készülékkel és a kiemelt tb-támogatásnak köszönhetően közép-magyarországi, társadalombiztosítás által finanszírozott PET-CT ellátóhely lett a Semmelweis Egyetem – olvasható az összegzésben.

– MTI –

