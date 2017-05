Áthidalható a távolság a 10 milliós kínai testvérvárossal

Meleg fogadtatásban volt részük a „jeges városból” érkezett vendégeknek, akiket dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza polgármestere köszöntött hétfőn a városházán. A távol-keleti Harbin delegációja látogatta meg a kelet-magyarországi testvérvárosát. Idestova tizenegy esztendeje erősíti a szálakat a két település, melynek méretei között óriási a különbség: megközelítőleg annyian laknak az ominózus, 53 ezer négyzetkilométeren elnyúló kínai metropoliszban, mint Magyarországon összesen. A több mint 50 felsőoktatási intézményéből a legkülönfélébb potenciállal rendelkező szakemberek kerülnek ki a dinamikusan fejlődő környezetben.

– Városunk vezetője ezúton is szívélyesen üdvözli Nyíregyháza polgárait – futott virtuális tiszteletkört Gu Fulin, Harbin Népi Kongresszusa Állandó Bizottságának alelnöke, akit elkísért Zhou Yufeng, a Törvényhozásért Felelős Testület vezetője,

Xu Xicheng, a Kulturális, Rádiózási, Film, Televíziós, Sajtó és Tájékoztatási Kabinet igazgató-helyettese, valamint Wu Xiaomei, a Külkapcsolati és Határontúli Ügyekért Felelős Hivatal európai és ázsiai területekért felelős igazgató-helyettese.

– A több mint 10 millió lakosú csodálatos városunk a gazdaság, a mezőgazdaság, a tudomány, a turisztika és az oktatás területén is óriási energiákat mozgósít. Nyíregyházával eddig is gyümölcsöző volt a kapcsolat, a különböző szektorok képviselői évek óta kölcsönösen felkeresik egymást. A kínai kormány komplett stratégiájához illeszkedve az eddiginél még nagyobb távlatok nyílnak. Szeretnénk jobban kihasználni az üzleti lehetőségeket, például a turisztikai vonalon is. Jövő augusztusban rendezzük a harbini nemzetközi zenei fesztivált, amire ezúton is meghívjuk Nyíregyháza vezető zenei formációját. A nagyszabású rendezvényünkön a klasszikustól a modernig színes a paletta, tehát „testvéreink” eldönthetik, hogy kiket delegálnak. Személyesen győződhetnek meg arról, hogy nem csak a jégszobrokról vagyunk ismertek. Egyébként nem jöttünk üres kézzel: Han Jing, a Képzőművészeti Főiskola, a Harbini Egyetem docense két festményét hoztuk ajándékba.

Harbin

A távol-keleti ország tizedik legnagyobb települése az észak-kínai Heilongjiang tartomány fővárosa, politikai, gazdasági, kulturális és tudományos központja. A város környékén a Szonghua Jiang folyó partján már az időszámítás előtt 2200 körül is laktak emberek, a modern várost 1898-ban a kínai keleti vasútvonal orosz építői alapították.

A neve mandzsu eredetű, jelentése: halászháló szárító hely. Kínában ott a leghidegebb és a leghosszabb a tél, ezért aztán minden évben megrendezik a jégszobrok fesztiválját.

