Atlétikai vb – Bolt megsérült utolsó futásán, Farah ezüstéremmel fejezte be

A nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter az esti program zárószámában a 4×100 méteres váltó utolsó embereként volt érdekelt: a 30 éves klasszis a harmadik helyen, viszonylag nagy hátrányban kapta meg a botot, láthatóan hihetetlen erőket kellett volna megmozgatnia a sikerhez, azonban körülbelül 20 méter után begörcsölt és összeesett. Bolt végül percekig feküdt a pályán, majd felkelt és az utolsó métereket sántikálva tette meg. A futamot nagy meglepetésre a britek nyerték.

