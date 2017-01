“Átvertek, inkább a tüzépen vásárolok”

Évek óta mindig ugyanattól az embertől vettük a téli tüzelőt. Eddig meg voltunk elégedve, jó fát hozott, az ár is elfogadható volt. Most viszont a fa mennyisége és minősége sem stimmelt, ráadásul többe is került, mint ahogyan azt megígérte a szállító. Hasított akácot rendeltünk, de zömmel ágfát kaptunk. Reklamálásomra megígérte, hogy hoz még egy kocsi fát (kb. 20 mázsát), hogy a jó viszony megmaradjon köztünk. Többször rátelefonáltam, mindig a következő hétre ígérte, hogy hozza. Megfogadtam, hogy ezentúl inkább a tüzépen vásárolok, és ezt tanácsolom mindenkinek, aki nem szeretne ráfizetni az olcsó fára!

– N. Imréné –

