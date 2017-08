Autóipar – de a napos oldalról!

– Nagy távolságokra ma még egy Tesla sem feltétlenül alkalmas. Egy Nyíregyháza–Budapest út bátran bevállalható, de Bécsbe már egy Tesla sem jutna el egy feltöltéssel. Erre van a plug-in hibrid megoldás – mondta el Széles Tamás.

– Példaként hozható a Toyota Prius hibrid autó, amelyet továbbfejlesztettek Prius hibrid plug-in változattá. A Volkswagennek is vannak ilyen megoldásai GTE jelzéssel, ezek rendelkeznek benzines és elektromos motorral, valamint akkumulátorral, és hálózatról is tölthetők. Tehát képes tisztán elektromos hajtással közlekedni, ha viszont lemerül az akkumulátor, semmi gond, automatikusan kapcsol benzinmotorra. Ez segít leküzdeni a „hatótávparát”.

Gyorsan – villámgyorsan

– Külön fejezetet érdemelnek a töltőberendezések: a töltési rendszerek különböző sá­vokban, szinteken mozognak. A német szabvány szerint a normál töltőberendezések egy óra alatt 3,7-től 7,4 kilowatt­órányi áramot képesek betáplálni egy akkumulátorba; 7,4-től 22 kilowattig gyorstöltőről, afölött villámtöltőről beszélünk. A német szabvány azért alakult ki így, mert ott elsőként az ún. type 1-es töltőfej, vagyis 1-es típusú töltőcsatlakozó terjedt el, ennek a maximális teljesítménye 7,4 kW óránként. Ez nem képes nagyobb átvitelre, de ekkor mutatta be a Mennekes iparvállalat a type 2-es csatlakozót, amely a 22 kW-os töltési teljesítményre képes óránként.

– A simán a konnektorba (Schuko-aljzatba) dugható 230 V-os csatlakozót vésztöltőnek hívjuk. A németek nagyon viccesen „Oma Stecker­nek”, vagyis „Nagyi-csatlakozónak” nevezték ezt el, mert akinek elektromos autója van, csak akkor használja ezt a kábelt, ha meglátogatják a vidéken élő nagyszülőket. Nagyinál ugyanis nincs profi töltőberendezés a falon, ezért viszik az „Oma Steckert”.

Hosszabbítóval tilos!

– Ez persze állandó használatra nem megoldás, ez valóban csak vésztöltésre alkalmas, max. 3 kW-os teljesítménnyel. Itt nagy áramfelvételekről beszélünk, s különösen a régebbi építésű házak áramhálózatát nem arra tervezték, hogy folyamatosan, akár tíz órán keresztül 3 kW-os áram haladjon a vezetékeken. Ez túlmelegedést, gyulladást is okozhat, ezért például tilos elektromos autó töltőberendezést hosszabbítóval használni.

– Akinek elektromos autója van, az szabadon álló vagy fali autótöltőt épít ki, akár otthon, a garázsban, akár a munkahelyen, de egyre többször vállalkozik erre már az állam és a munkaadói kör is. Előnye a praktikusság, hatékonyság, gyorsaság és a biztonság.

– A Mennekes magyarországi importőreként és vezérképviseleteként mi is azt propagáljuk: az elektromos autók töltése kicsit bonyolultabb annál, mint hogy bedugjuk a konnektorba a csatlakozót. A mi eszközeink gyorsak, biztonságosak, technológiailag előremutatóak mind magán, mind céges felhasználásban.

– Ellenőrizhetően veszik fel az áramot, amelyet ha benzinre fordítanánk, akkor 100 kilométerenként kb. másfél literes fogyasztásnak felelne meg. Nincs jelenleg olyan autó a porondon, amely ezt a hatékonyságot akár benzinben, akár dízelben képes lenne produkálni. Magyarán: aki elektromos autót vesz és kiépíti hozzá az infrastruktúrát, akkor ez gyorsan visszahozza az árát – zárja az autóipari és környezetvédelmi trendek értékelését Széles Tamás.

– S még egy szempont: itt lép be a napelem mint a teljes önellátás lehetősége. A Mennekes rendszer összekapcsolható napelemekkel úgy, hogy hálózatról nem is fogyaszt áramot. Amikor elegendő a napenergia, akkor tölt, tisztán megújuló, természetes energiával működik. A napelemrendszerek beiktathatók ebbe technológiába, tudunk olyan gyár­telepről Magyarországon, ahol ez már meg is valósult.

Elektromos tankolás

Vegyünk alapul egy járművet, amely egy 88 kW-os akkumulátorral rendelkezik, például van ilyen Tesla. Ha ehhez egy olyan töltőberendezést veszünk, amely 22 kW-ot tud bele táplálni, akkor egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltéséhez 4 órára van szükség. Ez az „elektromos tankolás” tehát töltőrendszer és akkumulátor függvénye: a töltőberendezés feladata az, hogy a hálózatról érkező váltóáramot betáplálja az akkumulátorba, amely viszont egyenáramú, ezért át kell alakítani (invertálni), ennek pedig meg van a maga eszközigénye. Ezek teljesítményben és árakban is nagy szórást mutatnak.

– Nyéki Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA