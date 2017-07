Autót akart lopni a 16 éves hodászi fiú, de nem sikerült beindítania, így végül elvitte az üdítőitalokat

A Mátészalkai Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 16 éves hodászi lakos ellen. A fiú 2017. július 13-án a hajnali órákban Mátészalka belterületén bemászott az ablakon egy gépkocsiba azzal a szándékkal, hogy azt beindítsa, majd eltulajdonítsa. A fiatal nem járt sikerrel, de a jármű belsejében rongálást okozott és az utastérből üdítőitalokat vitt el. Nem sokkal később egy mátészalkai ingatlan udvarára is bement, ahonnan eltulajdonított egy segédmotoros kerékpárt. Éppen be akarta indítani a járművet a kapun kívül, amikor a rendőrök igazoltatták. A fiú bevallotta, hogy a robogót abban a percben lopta el egy udvarról. A rendőrök a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható fiatalt a rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítottként kihallgatták. Kiderült, hogy a fiatal további Hodászon és Kántorjánosiban elkövetett vagyon elleni bűncselekményekkel is megalapozottan gyanúsítható. A rendőrség a további eljárást a 16 éves fiú bűnügyi őrizetbe vétele mellett folytatja.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság –

