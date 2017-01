Az akadémia dísztermében értekezett a műanyagról

Az ember alkotta anyag – a XXI. század anyaga címmel szervezett konferenciát a Magyar Műanyagipari Szövetség. Ott kapott szót Zsigó Zsolt, a Nyíregyházi SzC Bánki Donát Műszaki Középiskola tanára.

– A Magyar Műanyagipari Szövetség fontos küldetése az ismeretterjesztés. A konferencia célközönsége a fiatalság. Megpróbálták felkelteni a középiskolás diákok körében a kémia és a műanyagok világa iránti érdeklődést. A szövetség tagvállalatai a környezetükben lévő iskolák diákjait és tanárait invitálták meg a fővárosi rendezvényre – említette Zsigó Zsolt.

Az ország különböző településeiről összesen mintegy 400 diák foglalta el helyét a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A központi témáját ebben az évben az intelligens műanyagok szolgáltatták. A nyíregyházi iskolák diákjait a Lego Manufacturing Kft. látta vendégül a patinás, Széchenyi István téri épületben.

A szervezők a Bánkrobot csapatát is meghívták. Ők kiállítás keretében mutatták be azt, hogyan képesek már középiskolás diákok is önálló kutató és fejlesztő munkát végezni. Mentoruk, Zsigó Zsolt „Mi mindenre jók még a műanyagok?” címmel érzékeltette elkötelezettségét az innováció iránt.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA