Az amfiteátrumban a dalárda műsort is adott

– Megtekintettük huszártornyos katedrálisát, a krakkói püspökök pompás palotáját és benne a Nemzeti Múzeum képtárát is. Megismerkedtünk a Szentkereszt-hegység természeti szépségeivel és történelmi nevezetességeivel is. Jártunk a Paradicsom-cseppkőbarlangban, majd az ásványok és őskövületek múzeumában, megcsodáltuk Chęcińskie várát, erődített kastélyát és erődített udvarházát. Elza­rándokoltunk a hegységnek és a vajdaságnak is nevet adó Szentkereszt bencés apátsághoz is, melynek névadó relikviáját a mi Szent Imrénk adományozta a kolostornak – elevenítette fel az élményeket Bárkányi Wieslawa. – Meglátogattunk egy középkori skanzent, ahol a régi mesterségekkel, többek közt a kovácssággal, a fafaragással és a fonással ismerkedhettünk. Eljutottunk Kadzielnia látványos geológiai parkjába, ahol Lengyelország legszebb sziklába vájt amfiteátrumában a mi Lengyel-Magyar Dalárdánk is adott műsort.

A negyedik napot azonban már testvérvárosunkban, Rzeszówban töltöttük.

KM

