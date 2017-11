Az AQUA SE négy csapata indul a vidékbajnokságon

A vidékbajnokságon a nyíregyháziak négy korosztályban vállalták a megmérettetést. Elsőként a gyerek V. korcsoport csapata mérkőzik, mégpedig a hét végén Miskolcon. Az Urbin Tibor irányította csapatban a 2007 után született fiataloknak az Eger és a Mezőtúr lesz az ellenfele.

Később kezdik pontvadászatot a serdülő, gyerek II. és gyerek IV. korosztály csapatai. Utóbbi érdekessége, hogy a mezőnyükben leány csapatok is vannak, illetve a nyíregyházi együttesben is játszanak leányok. Jó hír, hogy a vidékbajnokságban többször is hazai környezeten, a sóstói uszodában játszhatnak majd az AQUA SE fiataljai.

