Az aranyló méz gyógyító ereje

Végre tavasz van, s ilyenkor a levegő megtelik virágillattal. A gyümölcsfák is szirmokat bontottak, kivirult a cseresznyefa, virágzik a meggy és a barack, s a méhek lassanként róni kezdik mézgyűjtő útjaikat. Munkájuk végtermékéről, a mézről fontos tudni, hogy nemcsak finom, de gyógyító erővel is bír. Erről Hegyi József méhész, apiterapeuta mesélt nemrég Nyíregyházán.

A háborúban a legsúlyosabb sebeket is mézzel kezelték.” Hegyi József

Látványos gyógyulások

Az 500 családos állománnyal méhészkedő szakember gyermekkora óta rajong a méhekért, hiszen gazdálkodó családba született, s régtől fogva foglalkoznak méhészettel.

Méhészként hamar felfigyelt arra, hogy bár a méhesgazdák kemény fizikai munkát végeznek, az átlagosnál jobb egészségi állapotnak örvendenek, s hosszabb ideig is élnek. Az is szembetűnő volt, hogy amikor egy kis virágport vagy propoliszt adott a barátainak, ismerőseinek a nyavalyáikra, azok látványos gyógyuláson mentek keresztül. Ráébredt, ezzel érdemes foglalkozni, s kijárta mindazokat az iskolákat, amelyek ahhoz kellettek, hogy apiterapeutává válhasson.

– Az emberek többsége azt gondolja, hogy a drágább és aranylóan áttetsző akácméz a legértékesebb, holott természetgyógyászati szempontból a vegyes virágméz többet tud, s nagyobb gyógyhatással bír. Minél sötétebb egy méz – például a gesztenyeméz az egyik legsötétebb –, annál több benne az ásványi anyag, s nagyobb a gyógyító ereje. Az ilyeneket nem véletlenül használják rákmegelőzésre.

Az életerő királyi eledele

– Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy a méznek kitűnő a sebgyógyító hatása is. Régen a háborúban a legdurvább, szakadt sebekre is ezt tették, mert jól hámosít, vízelvonó tulajdonsága miatt kiszívja a gennyet, s a fájdalmat is hatékonyan csillapítja.

A kiváló méhész elmondta azt is, hogy a szupermarketek polcain található mézektől ne várjunk túl sokat. Rossz nyelvek szerint jó, ha nyomokban mézet is tartalmaznak, de a legnagyobb gond az velük, hogy a hőkezelés miatt elveszítették a beltartalmi értéküket. A méz ugyanis maximum 45 fokig hevíthető veszteség nélkül, s például a macimézeket a tölthetőség, szűrhetőség érdekében 70 fokig is fölmelegítik. Ezek után sorra vettük a különféle méhészeti termékeket, számba véve azok jótékony hatását. Közülük is talán a méhpempőről hallhattuk a legérdekesebb információkat.

– Egy csodálatos, jellegzetes ízű, zselészerű, sárgásfehéren csillogó anyagról van szó. Ez az egyetlen állati eredetű termék, ugyanis nem más, mint a fiatal dajkaméhek garatmirigy váladéka. A királynő tápláléka, ezért is nevezik királyi eledelnek, azaz royal jelly-nek. Kevés van belőle, nagyon nehéz megtermelni, pedig hihetetlen túlélési potenciál van benne, s döbbenetes a sejtszintű regeneráló hatása. Elképzelhetjük mire képes, ha egy négy évig élő méhanya a segítségével minden nap képes a saját testsúlyával megegyező mennyiségű petét lerakni. Kitűnő méregtelenítő, megnyugtatja az idegeket, s a női hormonháztartást is rendbe rakja, s így segíti a fogamzást.

Gyógyhatású méhészeti termékek

Méz: nettó energiaforrás, számtalan problémára (ízületi gyulladás, égés, migrén csontritkulás) gyógyírt jelent.

Virágpor: a test építőeleme, húszféle aminosavat tartalmaz, májtisztító, szíverősítő, ér- és vértisztító, vérképző, energia-, s fehérjeforrás, az izomzat természetes módon őrizhető meg vele.

Propolisz: erős, természetes antibiotikum, gyulladásgátló, fertőtlenítő, fájdalomcsillapító hatású, antibakteriális, jó a gombák és vírusok ellen.

Méhviasz: bőrnyugtató hatású, száraz, irritált bőr ápolására is alkalmas.

Méhpempő: immun- és szíverősítő, vérkeringést javító, koleszterincsökkentő, vérszegénységre, cukorbetegségre, csontritkulásra, ajánlják álmatlanság ellen, rákmegelőzésre, ízületi gyulladásra, meddőség és női problémák kezelésére, természetes potencianövelő, öregedésgátló és szemerősítő anyag.

Méhméreg: mozgásszervi problémákra (ízületi fájdalmak, reuma, köszvény) hatásos, alkalmazása kizárólag külsőleg javallott.

