Az atléták hozták, amit most hozniuk kellett

Némileg csonka csapattal szerepelt a debreceni és nyíregyházi „vegyesfelvágott”, vagyis az országos csapatbajnokságban címvédő DSC SI-NYSC csapata a keleti elődöntőben, amelynek most új helyszín, Miskolc adott otthont. Hol esőszünetet kellett tartani, hol a szél miatt nem lehetett hitelesíteni az eredményeket, de jól sikerült a verseny.

Voltak hiányzók, akadt, aki adminisztratív okok miatt nem léphetett fel, de a nyíregyháziak közül szinte mindenki megtette, amit megkövetelt a haza. Többen, így a sprinter Téglási Ákos, a négyszázas Béni Gergő Roland és Kovács Máté, a távolugró Pál Robin, a hármasugró Zajácz Petra és a kalapácsvető Nyéki Polett egyéni legjobbjukat érték el, másoknak be kellett érniük az idei legjobb eredményükkel. A lényeg az volt, hogy gyűljenek a pontok, és a Debrecen-Nyíregyháza csapat végül a Honvéd mögött megszerezte a második helyet, így biztosan jutott a továbbjutó hat csapat közé.

Első helyezett váltónak volt a tagja 4×400 méteren Tasi T. Dávid, ugyanezen a távon Osváth Krisztina és Botos Boglárka második lett debreceni váltótársaikkal együtt. Osváth Krisztina négyszázon is remekelt, idei legjobbjával lett második, csakúgy, mint az elsőségről két centivel lemaradó hármasugró, Zajácz Petra. Kerekes Dóra Miskolcon is folytatta különversenyét nagy riválisával, Váradi Krisztinával, most ő húzta a rövidebbet, így idén 2–2-re állnak. Kerekes László súlylökésben, Káplár János diszkoszvetésben lett második, utóbbi súlyban is lerakta a névjegyét egy ötödik hellyel.

Ezalatt a Franciaországban versenyző Szikszai Róbert a Párizs melletti viadalon 59.10 méterrel második lett diszkoszvetésben, de mindent elmond a körülményekről, hogy az őt legyőző olimpiai ezüstérmes Kővágó Zoltán is csak 59.26-ig jutott.

Csapatbajnokság, elődöntő, Keleti csoport, Miskolc

A DSC SI-NYSC csapatának színeiben szereplő Nyíregyházi Sportcentrum-versenyzők eredményei

Férfiak

100 m: 15. Téglási Ákos 11.34.

200 m: 9. Téglási Ákos 22.37.

400 m: 5. Tasi T. Dávid 50.07, 14. Béni Gergő Roland 51.37, 15. Kovács Máté 51.44.

Távolugrás: 4. Pál Robin 726.

Hármasugrás: 8. Buzga Zoltán 13.98.

Súlylökés: 2. Kerekes László 17.10, 5. Káplár János 14.60.

Diszkoszvetés: 2. Káplár János 58.43.

4×100 m: 12. DSC SI-NYSC (Szaffián Zsombor, Tasi T. Dávid, Sipos Balázs Béla, Téglási Ákos) 43.56.

4×400 m: 1. DSC SI-NYSC (benne Tasi T. Dávid) 3:17.67.

Nők

400 m: 2. Osváth Krisztina 55.83.

Hármasugrás: 2. Zajácz Petra 12.16.

Súlylökés: 6. Kerekes Dóra 11.53.

Diszkoszvetés: 2. Kerekes Dóra 50.69, 3. Zsiga Kinga 39.26.

Kalapácsvetés: 3. Nyéki Polett 41.88.

4×400 m: 2. DSC SI-NYSC (benne Osváth Krisztina és Botos Boglárka) 3:51.08.

A döntőbe jutott csapatok: 1. BHSE 420 pont, 2. DSC SI-NYSC 366, 3. GEAC-Ikarus BSE 356.5, 4. Viharsarok 333, 5. Konok Kunok 315.5, 6. Ferencváros 311.5.

