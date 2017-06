Az áttörésen már túl!

Legutóbb 2002-ben játszott magyar férfiteniszező Grand Slam-versenyen. Megdöntve Fucsovics Márton által 2016-ben. A wimbledoni főtáblán annak előtte 2003-ban szerepelt férfi honfitársunk. Ezt is kipipálta a nyíregyházi teniszező, hiszen ott lehet a hétfőn kezdődő füvespályás világbajnokságon. Mindkét rekordot Sávolt Attila tartotta, ő pedig Fucsovics Márton edzője, így aligha volt boldogabb ember nála, hogy már nem kell emlegetni a nevét ebben az összehasonlításban.

– Persze, hogy az én örömöm is határtalan volt, vártam már ezekre az eredményekre – mondta Sávolt Attila, aki másfél éve irányítja az elsőszámű magyar férfiteniszező szakmai munkáját. – Hamarabb is jöhettek volna ezek az eredmények, de tavaly augusztustól idén áprilisig fájt a térde Marcinak, és ez kihatással volt a teljesítményére. Amióta panaszmentes, stabilizálódott a játéka, hatalmas dolognak tartom, hogy három héten belül, két különböző borításon nyert challengerversenyt. Tudtuk jól, az előrelépéshez az kell, hogy ne csak negyedévente legyenek kiugró eredményei, hanem folyamatosan. Most, hogy Marci karnyújtásnyira került a top száztól, még nagyobb önbizalommal teniszezhet.

Jut eszünkbe, a legutóbb az első százban jegyzett férfijátékosunk éppen Sávolt Attila volt… Az edző is úgy érzi, hogy a wimbledoni torna meghozhatja tanítványa karrierjében az áttörést?

– Én már szeretném azt hinni, hogy az áttörés a vicenzai és az ilkleyi tornagyőzelemmel megtörtént – reménykedik Sávolt Attila. – Marci immár tartósan stabilan és jól játszik, Vicenzában a szerencse is mellé állt, hiszen szetthátrányból, meccslabdákról tudott fordítani az elődöntőben és a fináléban is. A szerencséért azonban meg kell dolgozni, korábban neki volt több olyan mérkőzése, amelyet nyert állásból veszített el. Fantasztikus dolog, hogy ott lehet a wimbledoni főtáblán, egy hetünk volt arra, hogy a helyszínen készüljünk, és azt hiszem, megfelelő edzőpartnerek sikerült találni.

Az első nagy napra pénteken kerül sor: akkor készítik el a főtáblák sorsolását.

