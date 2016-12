Az edző kérte, a nyírgyulaji csapat teljesítette

Futsal. Akadnak mérkőzések, amelyek nem ildomos elbaltázni. Éppen ilyen volt a Nyírgyulaj élvonalbeli futsalcsapatának soros hazai fellépése, amelyen az egyik legnagyobb ellenlábas, a Göcsej Zalaegerszeggel szemben istenigazából csak a győzelem lehetett az üdvözítő. A felek ugyanis egyaránt a még felsőházi rájátszást érő hatodik hely megszerzésért hajtanak, feljebb, reálisan nem tekinthetnek, legalábbis a dolgok jelen állása szerint… Nos, a hazaiak nem szúrták el az adódó lehetőséget. Bár a szünetben még veszésre álltak, sőt, hat perccel a befejezés előtt is még a vendégeknek állt a zászló. A három gyulaji válogatott játékos azonban villant, a korosztályos nemzeti együttesben bemutatkozott Sánta János pedig a hajrában berámolt góljával eldöntötte az összecsapást. Nem mellékesen a nyírségiek éppen a zalaiak elé rakétáztak a tabellán – az áhított hatodik pozícióba. Tőlük alighanem akár most azonnal véget érhetne az alapszakasz… Mindenesetre az év jól zárult.

– Köszönöm szépen a fiúknak a hozzáállást: azt kértem, hogy egy góllal nyerjük meg ezt a fontos meccset, ennek pedig eleget tettek. Annak is örülünk, hogy így mindenki jó hangulatban töltheti az ünnepeket, nem utolsósorban ez a három pont lendületet adhat a januári folytatáshoz – adott hangot elégedettségének Lovas Norbert, a Nyírgyulaj játékos-edzője.

Ugyanakkor az NB II-ben érdekelt csengeriek a miskolci egyetemisták otthonában próbálták olyan eredményt kicsikarni, amivel feljebb tornázhatták magukat a tabellán. Küldetésüket teljesítették, Mándi László bal lába elsült, a szatmári frontember négyszer köszönt be (közte három mutatós bombával…), míg Bodó Richárd az utolsó minutumban, a győztes ,,dugót” préselte be a szimpatikusan küzdő vendéglátók ellen. A csengeriek a negyedik helyre jöttek fel, rosszabb gólkülönbségük miatt szorulnak le a dobogóról.

Futsal

NB I., 12. forduló

Nyírgyulaj–Göcsej Zalaegerszeg 3–2 (0–1)

Nyírbátor, 300 néző, v.: Flinta Z., Takács I. Nyírgyulaj: Pallai G. – Nagy I., Sánta J., Angyalos A., Siska G. Csere: Czerula Zs., Lovas N., Varga D., Orosz D., Szabó Á., Szép T. Faragó L., Gömze A., Végső Zs., Pálvölgyi B. Játékos-edző: Lovas Norbert.

Gól: Nagy I., Siska G., Sánta J., illetve Apatin M., Tóth Z.

További eredmények: Berettyóújfalu–Veszprém 6–3, FTC–Rába ETO 2–3, Dunaferr–Haladás 4–1, Bőny–Aramis 1–4.

A bajnokság állása: 1. Győri ETO 33 pont, 2. Berettyóújfalu 24 (44–27), Dunaferr 24 (59–43), 4. Veszprém 22, 5. Aramis 20, 6. Nyírgyulaj 14, 7. Göcsej Zalaegerszeg 12, 8. Haladás 11 (39–47), 9. FTC 11 (33–43), 10. Bőny 1.

NB II., 14. forduló

MEAFC–Csenger 6–7 (2–3)

Miskolc, 50 néző, v.: Deme R., Molnár R. Csenger: Szabó J. – Balogh Á., Rigó A., Bodó R., Mándi L. Csere: Juhász S., Boros D., Juhász N., Osváth S., Garda P. Edző: Szilágyi Sándor.

Gól: Mándi L. 4, Osváth S., Garda P., Bodó R.

