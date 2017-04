Az egészségmegőrzés alternatív lehetőségei

Délelőtt kezdődő és késő délutánba nyúló Egészségnapra invitálták a szervezők szombaton az érdeklődőket, az egészséges életmód híveit és a gyógyulni vágyókat a VOKE Vasutas Művelődési Házban. A nyolc érdekesebbnél érdekesebb előadásból álló program során többféle hathatós módszerről, egészségfenntartó, preventív gyógyító lehetőségről tartottak ismertetőt az előadók, s hasznos életmódtanácsokról is szó esett. Az első előadás mindjárt egy egészen új információs medicinával ismertette meg a közönséget, de probiotikumos immunerősítéssel, pszichoterápiás fogásokkal, stresszoldással, tértisztítással is foglalkozhattak a nap folyamán a megjelentek, ráadásul a kovászos kenyér sütési fortélyaiba is betekintést kaphattak. Különösen érdekesnek bizonyult Hegyi József méhész apiterapeuta előadása, akitől megtudhattuk, hogy a méhészeti termékek – a különféle mézek, a virágpor, a propolisz, a méhpempő, de még a méh mérge is – kivétel nélkül az egészséget szolgálják, és sokféle betegség gyógyításában játszanak fontos szerepet. – A méz nem csupán tiszta energiaforrás, de a legkülönfélébb betegségekben szenvedők is látványos gyógyulást mutatnak a hatására – mondta el többek között a szakember, s nem csupán a méhekről és az általuk előállított méhészeti alapanyagokról, de a méhészekről is számtalan érdekességet megtudhattunk.

KM

