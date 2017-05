Az egyik kedvenc következik!

Várkonyi Szabolcs – Makai Gergely

OpatijaRally – Ausztria

2017.05.05-06.

Ritmus ASE – Mitsubishi EVO IX.

A Várkonyi-Makai és a Szilágyi-Váradi páros egyaránt Mitsubishivel vág neki a versenynek, ami Várkonyiéknak a Mitropa Kupában fontos, míg Szilágyiéknak a Horvát Bajnokság 2 fordulója, ahol egy borulás után teljesen felújított és átmatricázott autóval vesznek részt. A Klausz-Csányi páros, bár neveztek és készültek rá, végül Kristóf egyetemi vizsgái miatt kénytelen kihagyni a versenyt.

Várkonyi Szabolcs: Nagyon szeretem az Opatija melletti pályákat, bár most merőben mások lesznek az itt megszokottaknál, de legalább van változatosság. Azért ezeket is nagyjából ismerem. Egy van, amin még soha nem mentem. Nagyon jó és változatos pályák, két gyors két sáv széles aszfalton, kettő pedig keskeny, de tempós, tele bukkanóval és eltűnő kanyarokkal. Sajnos az egyik legjobb, VB szintű gyorsasági, az Ucka, csak rövidítve lesz megtartva, felmegyünk 1500 méterre, az se egyszerű, de az igazi a lefelé rész lenne, ezt sajnos nem kapta meg a rendező, mert a közbeeső barlangokat tisztítják ezekben a hetekben. A nevezési lista komoly, és bár csak Mitropa Kupában értékelnek minket, szeretnénk az abszolútban is az elejében lenni. Sötétben is megyünk, amit én kifejezetten szeretek, remélem most is így lesz. A program remek, csütörtökön pályabejárás, pénteken még tesztelünk, majd kora este rajt, impozáns környezetben, a leginkább Monte-Carlóra emlékeztető fő utcán. Remélem, az időjárás nem tréfál meg senkit, ha már a csodás tengerparton vagyunk. Még az etap is a tengerparton megy végig, így az csodálatos lesz.

Makai Gergely: A horvát tengerpart és az útszakaszok szépségét most ismét nem fotós, hanem mitfahrer szemmel fogom nézni. Rebenland Rally után már okkal vártam az Opatija versenyt, mivel nem kevés idő telt el a 2 rajt között. Újabb kihívások, és rutin gyűjtés előtt állok, ami óriási adrenalint fog ismételten jelenteni számomra. Szabolcs jól ismeri a horvát útviszonyokat, ami nyilván egyfajta nyugalmat ad, ugyanakkor ez a sport a spontaneitásról szól, tehát bármikor, bármi közbejöhet, az időjárás szeszélyességét is beleszámítva, de ez így izgalmas. Nagyon szeretem a horvát versenyek hangulatát, így biztos vagyok benne, hogy ez is motiválni fog Bennünket. Összességében az a cél, hogy gyorsabbak legyünk, ehhez mindent beleadunk, és nem titkolt vágyunk az elsők között végezni.

– Hajósi Miklós –

