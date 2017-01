Az elmúlt év legjobbjainak gáláns ünnepe

Miként arról pénteki lapunkban már beszámoltunk, a férfiaknál Szilágyi Áront, a nőknél Hosszú Katinkát választották a 2016-os év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) által kiírt szavazáson.

Elég hosszú út vezetett az olimpiai aranyéremhez.

Hosszú Katinka

Az 59. alkalommal kiírt szavazás győzteseit 370 sportújságíró voksa alapján ítélték oda, az M4 Sport Év Sportolója-gálának csütörtökön este a Nemzeti Színház adott otthont.

Szilágyi a riói olimpián címét megvédve győzött a kardozók egyéni versenyében, míg Hosszú az augusztusi ötkarikás játékok negyedik legeredményesebb sportolója lett: aranyérmet nyert 200 és 400 méteres vegyesúszásban, valamint 100 méter háton, és másodikként csapott célba a 200 méteres hátúszás fináléjában.

Hosszú mellett a riói olimpián szintén három aranyérmet szerzett Kozák Danuta, valamint a párbajtőr ötkarikás bajnoka, Szász Emese, a férfiaknál pedig az olimpiai ezüstérmes úszó, Cseh László és a Rióban egyéniben második, csapatban harmadik párbajtőröző Imre Géza került még a legjobb három közé.

Áron, az áldott ember

– Rióban tett első nyilatkozatomban azt mondtam, hogy áldott ember vagyok. Nemcsak azért vagyok áldott, mert olimpiai bajnok lehetek, és nemcsak a díj miatt, hanem mert Isten megáldott egy csodálatos menyasszonnyal, családdal, barátokkal és támogató csapattal is – szögezte le Szilágyi Áron.

– Áldott Magyarország is, hogy van nekünk a sport, és van nekünk az olimpia. Miért is ne lehetne 2024-ben Budapesten is?

– Elég hosszú út vezetett az olimpiai aranyéremhez: négyszer voltam olimpián, és negyedikre végre összejött. Shane nélkül nem lennék itt, hiszen 2012-ben majdnem odébbálltam és nem folytattam a sportot – fejtette ki Hosszú.

Hozzátette, a tavalyi év nagyon mozgalmas volt számára, s bízik benne, hogy 2017 egy új kezdet lesz a pályafutásában.

– Még rengeteg közös célunk van Shane-nel, alig várjuk, hogy a magyar közönség előtt is bizonyíthassak a világbajnokságon – így Hosszú Katinka.

Az edzők és a szövetségi kapitányok összevont kategóriájában Hosszú edzője és férje, Shane Tusup győzött. Itt Dárdai Pál és Kulcsár Győző volt még a háromban.

A csapatok versenyében a férfi labdarúgó-válogatott nyert, amely 44 év után szerepelt Európa-bajnokságon, s Franciaországban csoportját veretlenül megnyerve a nyolcaddöntőig jutott. A legjobb háromba a női kajakkettes és kajaknégyes került.

Amarilla csapatbronza

A fogyatékos sportolók között a férfiaknál Tóth Tamás győzött, aki a riói paralimpián 100 méteres hátúszásban a magyar küldöttség egyetlen aranyérmét nyerte, míg 100 méter gyorson harmadik lett. A nőknél a kerekesszékes vívó Krajnyák Zsuzsannát választották a legjobbnak, aki a tőrözők egyéni versenyében bronz­érmes lett, valamint tagja volt az ezüstérmes tőr- és a bronzérmes párbajtőrcsapatnak is. A női kerekesszékes válogatott – Krajnyák mellett Dani Gyöngyi, Hajmási Éva és Veres Amarilla voltak a tagjai –érdemelte ki az év fogyatékos csapata elismerést.

A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők között Beliczay Sándor végzett az élen, aki Hajmási mellett a tőrözők és kardozók között is ezüstérmet nyert Osváth Richárd felkészülését is segítette.

Göröcs „Titi” életműdíja

Az ünnepségen a korábbi 62-szeres válogatott labdarúgó, Göröcs János az MLSZ életműdíját, míg a négyszeres olimpiai bajnok párbajtőröző Kulcsár Győző – akinek tanítványa, Szász Emese megnyerte a női párbajtőrözők egyéni viadalát a riói olimpián – a MSÚSZ és a Magyar Olimpiai Bizottság közös életműdíját vehette át.

A gála végén Hosszú Katinka az év magyar sportolója díj mellett 2016 legjobb európai női sportolójának járó elismerést is átvehette a kontinentális sportújságíró szövetség vezetőitől.

– MTI –

A kategóriák dobogósai

Az év férfi sportolója: Szilágyi Áron (kardvívó), Cseh László (úszó), Imre Géza (párbajtőrvívó),

Az év női sportolója: Hosszú Katinka (úszó), Kozák Danuta (kajakozó), Szász Emese (párbajtőrvívó)

Az év csapata: férfi labdarúgó-válogatott, női kajakkettes (Szabó Gabriella, Kozák Danuta), női kajaknégyes (Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Fazekas-Zur Krisztina)

Az év edzője: Shane Tusup (Hosszú Katinka, úszás), Dárdai Pál (Hertha BSC, labdarúgás), Kulcsár Győző (Szász Emese, vívás),

Az év fogyatékos férfi sportolója: Osváth Richárd (kerekesszékes vívó), Sors Tamás (úszó), Tóth Tamás (úszó)

Az év fogyatékos női sportolója: Krajnyák Zsuzsanna (kerekes­székes vívó), Biacsi Ilona (atléta), Pap Bianka (úszó).

Az év fogyatékos csapata: női kerekesszékes vívóválogatott, férfi 4×100-as atlétaváltó, férfi asztalitenisz-válogatott

Az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője: Aranyosi Péter (Csonka András, asztalitenisz), Beliczay Sándor (Osváth Richárd, Hajmási Éva, kerekes­székes vívás), Horváth Péter (Tóth Tamás, úszás).

Az év labdarúgója: Király Gábor, Gera Zoltán, Nagy Ádám.

Az év gólja: Gera Zoltán találata a Magyarország–Portugália Eb-csoportmeccsen, Ádám Martin gólja a Vasas–Újpest NB I-es bajnokin, Szalai Ádám gólja a Magyarország–Ausztria Eb-csoportmeccsen

