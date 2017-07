Az első fát több millió követi szerte a világban

Több millió fa ereszthet gyökeret a következő egy évben, miután kezdetét vette a Rotary világméretű faültetési programja – nem is akárhol: hazánkban, Szentendrén!

– A napokban Magyarországra látogatott Ian ­Riseley, a Rotary világelnöke és felesége, Juliet. Ian Riseley az ausztráliai Sandringham Rotary Club tagja, akit kiemelkedő társadalmi szerepvállalásáért a 2017/18-as évre világelnöknek választottak. A jótékonysági közösség frissen beiktatott vezetője első hivatalos útján hazánkba érkezett – avat az előzményekbe Urbán Lajos, a Rotary Club Nyíregyháza soros elnöke.

Az első facsemete

– A programsorozat első állomása a Szentendrei Skanzen volt – szolgál a Kelet-Magyarországnak részletekkel is –, ahol a Rotary következő évi világméretű faültetési programja elindult.

A világelnök elsőként Mészáros Zoltánnal, a magyarországi Rotary most hivatalba lépő kormányzójával ragadott ásót és locsolót, őket követték az 53 magyarországi, közöttük a nyíregyházi, mátészalkai és kisvárdai klub képviselői.

A program lényege, hogy a világ 1,2 millió rotarystája a következő egy évben szintén elültet legalább egy-egy fát. A jövő és jelen találkozása jegyében Ian Riseley és Mészáros Zoltán az első facsemete mellett egy időkapszulát helyezett el az utókor számára írt üzeneteivel.

Ez egy Rotary Emlékhely alapját is szolgálja, melyet októberben – újabb 1500 fa elültetésével – avatnak majd fel.

Az életüket köszönhetik

A program a Szegedi Gyermekklinikán folytatódott, ahol a delegáció találkozott egy 25 éve életmentő műtéten átesett, most teljesen egészséges fiatalemberrel.

Ezen az eseményen több gyermek is ott volt, akik mindannyian a Rotary „Gift of Life” („Ajándékozz életet!”) programjának köszönhetik életüket, azzal a 80 fiatalemberrel együtt, akiket az elmúlt 20 évben a magyarországi Rotary támogatása mentett meg. Ian Riseley és Mészáros Zoltán a Sándor-palotába is ellátogatott, ahol Áder János köztársasági elnök fogadta őket.

Államfői fogadás

A megbeszélés fő témája a környezetvédelem volt, s a magyar államfő vendégei figyelmébe ajánlotta az új magyarországi megoldások propagálását, világméretű kiterjesztését a Rotary világszervezetén keresztül. – A kétnapos rendezvénysorozaton több mint 600 rotarysta és partner klub tagja, valamint 14 ország képviselője vett részt. Ian Riseley a látogatás végén elismerését fejezte ki a Magyarországon végzett humanitárius munkáért, lenyűgözte a kedves fogadtatás és az őt körülvevő fiatalos energia, a számtalan nemes program. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy tehetségükhöz mérten változtassanak a világon – zárja beszámolóját egy üzenet tolmácsolásával Urbán Lajos.

Szép üzenet – ajándékba

A magyarországi látogatás programja Szentesen folytatódott, ahol a város szívében fiatalok sokasága fogadta a világelnöki párt.

A megyeháza konferenciatermében népes közönség gyűlt össze, bemutatkoztak a magyar Rotaract (huszonévesek), InterAct (tizenévesek), EarlyAct (legfiatalabbak klubjai) és az Inner Wheel, a Hölgy partner klubok. A Szegedi, a Mátészalkai, Nyíregyházi, Nyírmeggyesi és a Kisvárdai EarlyAct Club tagjai is szerepeltek a világelnöknek adott kis műsorban. Sőt: ajándékul üzeneteket adtak át a világ gyermekei számára, megkérve a világelnököt, juttassa el minél több országba.

KM-NYZS

