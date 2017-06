Az első Galéria a „Kis Picassóké” Kisvárdán

A Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola Képzőművészeti tanszaka tanulóinak alkotásaiból a hangverseny teremben az állandó kiállítás június 1–jei megnyitóján a képzőművészeti tanszakos hallgatóinak munkái láthatók. A mintegy háromszáz alkotás, melyek többek között rajzok, festmények, tűzzománcok, agyagtárgyak, gyöngyékszerek, papírplasztikák, valamint országos versenyek díjazott művei. A Galéria megnyitóján megjelenteket Tóth–Tömör Ágnes intézményvezető köszöntötte, majd Bábás Erika mondta el gondolait a galéria létrehozásáról.

Logójuk a „kakas”

–Ezeket a csodákat melyek sokféle műfajban készült alkotások, most először nyílik alkalom arra, hogy méltó körülmények között mutassuk be. A kis alkotók, a kis Picassók, akiknek a nyakában ott viselik logónkat a „kakast”. Hogy miért? Három indokunk is van. Mert tűzzománcosok vagyunk, mert rikácsolunk, szeretnénk felhívni a figyelmet az alkotásainkra, s harmadszor, ez pedig a véletlen műve, de inkább égi jel, hogy a kínai horoszkópban ez az év a „tüzes kakas” éve. Az év elején indultam el segítőket, támogatókat kereső utamra. Az iskolánk biztosította a nagytermet az állandó kiállításra. Sikerrel jártam, a rendezvényünk fővédnöke Dr. Seszták Miklós, térségünk országgyűlési képviselője, Nemzeti Fejlesztési miniszter, aki támogatta e galéria megvalósítását, a bemutatkozás lehetőségét. Itt kell megemlítenem a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft jelentős támogatását. Tanulóink a város általános és középiskolásainak tanulói sikerrel szerepeltek a különböző szintű versenyeken. Ezzel a kiállítással megoszthatják szüleikkel, barátaikkal, tanáraikkal, ismerőseikkel s természetes az érdeklődőkkel is az egész éves munkájuk gyümölcsét. A kiállításunk folyamatosan, reggel nyolc és délután két óra között látogatható hétköznapokon.

A gyermeki kincsek kibontakoztatása

–Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy városunkban – kezdte a „Kis Picassók Galériáját” felavató beszédét, Leleszi Tibor a város polgármestere– ennyi boldog, érző lelkű és tehetséges fiatal otthona lehet. Hiszem azt, hogy azok a gyermekek, akik a művészet, zene, és festészet, az alkotás varázslatos világába betekintést nyernek ők maguk is egyedi és megismételhetetlen alkotóvá válnak. Feladatomnak érzem, hogy ezeket a gyermeki kincseket őrizzem és segítsem tehetségük kibontakoztatása során. Kívánom, hogy ez a galéria az álmok tárházává válva, gyönyörködtessen minden látogatót és hirdesse fiataljaink művészi kiválóságait.

Pontosság, következetesség, figyelmesség

Dr. habil Szepessy Béla DLA grafikusművész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézet igazgatója nyitotta meg. Szólt, arról, hogy az itt látható sokféle technika elsajátíttatása záloga annak, hogy minden tanuló megtalálja saját önkifejező módját. A logóról, a kakasról a következőket mondta. „Kakas arra ösztönöz bennünket, hogy a pontosságra, következetességre, figyelmességre összpontosítsunk, egy hasznos és eredményes évet zárhatunk így. Azok, akik képesek kitartóan dolgozni, cselekedni, és megfelelően kihasználni saját képességüket most végre elérhetik az életükben, amire régóta vágytak. Egy szóval, a kitartó munkának most tényleg meg lesz a gyümölcse. A Kakas előrelátó, jó szervező készségekkel megáldott erőket mozgat meg, így számunkra is most az a célra vezető, ha alaposan felkészülünk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk.”

Ezt követően adta át a legtehetségesebbeknek a „Kis Picasso” díjakat. A Vári Emil Általános Iskola két tanulója, Dolhai Dávid és Végső Gréta, valamint a Teichmann Vilmos Általános Iskola tanulója Horváth Rómeó részesült ebben az elismerésben. A Szent László Katolikus Általános Iskola tanulója Molnár Eszter, a galéria logójának a megtervezéséért részesült dicséretben.

A galéria avatóján az iskola zeneművészeti tanszakos tanulóinak ének és hangszeres előadása hozzájárult a kiállítás bensőséges pillanataihoz.

A legkisebbeknek már van galériája. A következő galériának is meg kellene találni a helyét, ahol az Első Kisvárdai Képzőművészeti Műhely, alkotóközössége mutatkozhatna be alkotásaikkal Felső–Szabolcs központjában Kisvárdán. „Művészetek nélkül lehet élni. De nem érdemes.” Kodály Zoltán.

– Vincze Péter –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA