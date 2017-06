Az első nyári tábor Tiszamogyoróson

A másfél hektáron elterülő Főnix kemping, ideális környezetben erdei táborozásra, hittan táborokra, nyelvi, tánc, hagyományőrző, sport, edző, íjász és lovas táborok megrendezésére is alkalmas. Az itt táborozók az iskolai szünetet a természetben, falusi környezetben gazdagon tölthetik el.

Alig, hogy véget ért a 2016/17–es tanév, hétfőtől már az első nyári táborozások is beindultak. Tiszamogyoróson, hétfőtől péntekig a görög katolikusok hittantáborában résztvevő 32 általános iskolás gyerek hangos zsivajától visszhangzik a Tisza–part. A táborban résztvevő gyerekek költségeit a Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházmegye, az itt táborozó gyerekek egyházközségei és a szülők adták össze.

A tábor lakói, Timár, Rakamaz, Nagykáló, Nyírpazony, Nyírtelek, Anarcs települések egyházközségeiből érkeztek.

Közösségteremtés változatos tábori programokkal

–Hétfőtől péntekig vannak itt ezek a gyerekek –kezdte beszélgetésünket a tábor vezetője a Timáron szolgáló Revák István atya–, akik a templom és az iskola falain túl igényt éreznek arra, hogy egy jó közösséghez tartozzanak. Hittanos tábor az elnevezése, de az eredeti üzenete és célja a tábornak, hogy egy olyan közösséghez tartozzanak az itt eltöltött egy hét alatt, amely elviszi őket a szoba falai, az internet s a különböző technikai vívmányok fogságából. Az itt eltöltött egy héttel megadni azt az élményt, amit egy kempingben, a természetben, tábori körülmények között meg lehet tapasztalni. Hittanos tábor mely mögött erkölcsi tartalom és szándék is van. Beszélgetéseinken Istenről, erkölcsről, hazáról, értékekről beszélgetünk. Mindezek mellett nagy gondot fordítunk, a szabadidős tevékenységekre, társas és különböző csoport és csapajátékok, közönségteremtő tréningek, kötetlen beszélgetések is vannak programjainkba.

Hagyományőrzés, lovas–íjászat, találkozás szép korú emberekkel

A megérkezést követően a hétfői napon a Kisvárdai Hagyományőrzők mutatták be a huszárok ruházatát, fegyvereit és a történelmi zászlókat. A gyerekek fel is próbálták az atillát, /Atilla eredetileg rövid díszes zsinóros kabát, része volt a huszárok öltözékének./ a mentét /a mentét „panyókára viselték”, azaz félvállra vetve hordták/ s kézbe is foghatták a kardot és a szabját. Kedden lovas–íjász bemutató és lovaglás volt a program. Szerdán át kompoltak a szomszédos Lónyára. Érdekes feladatokat kellett megoldani ezen a napon. Lónyán idős emberekkel kellett találkozniuk, úgy hogy teljesen ismeretlenül kellett kapcsolatot teremteni az itt élőkkel. Csoportokban kerestek fel egy–egy lakost, bemenve a lakásba, s a bemutatkozást követően beszélgetést kellett kezdeményezni az ott élőkkel. Kérdezni az életről, a helyi szokásokról. De meg kellett keresni a település kulturális értékeit, az emlékműveket. A programmal azt szerették elérni, hogy a gyerekek saját maguk fedezzék fel, s ismerjék meg az értékeket s a „Tisza–könyöknek”–nek nevezett táj szépségeit, értékeit. De részesei lehetnek a tábor lakói, a rendészeti szervek bemutatóinak s egy hajókázás is szerepel a tervek között. A nap, mint a táborokban szokás esténként tábortűzzel zárul, melyhez a gyereke szedik össze a tűzhöz szükséges tűzrevalót. Egy kicsit a cserkészet hagyományait is megismerték. Megtanulnak, tábor tűzet rakni, meggyújtani s gondoskodni a biztonságos eloltásról. A tábortűz mellett, a délelőtti fél órás Szentírás ismertetés alapján saját maguk által összeállított előadáson kellett bemutatni, saját értékeik szerint, a szent írás üzenetét.

A tábor munkájában részt vett Grunda Jánosné tisztelendő asszony Nyírpazonyból, Jaczkó György parókus atya Nagykálóból és Karakó Roland ötöd éves papnövendék Gyulaházáról.

A táborlakók teljes ellátásáról a kemping konyhája gondoskodott, Katkó László és felesége Évike munkatársaival gondoskodnak, hogy otthonosan érezzék magukat a tábor lakói.

–A táborral az a szándékunk, hogy a szomszédos egyházközségek gyerekei megismerjék egymást, kötődjenek barátságok. Közösségteremtő alkalom is egy ilyen egyhetes együttlét. A közösségi élet mindennapjait maga a közösség formálja, alakítja, s így lehetőség arra is, hogy kibontakoztassák kreativitásukat szervezve különböző programokat, mellyel hasznos tagjaivá válnak a helyi közösségnek, a társadalomnak. A közösséget teremtő erőt vigyék haza, kovácsolja eggyé az otthoni közösséget s ez által a települések egyházközségeiben is tovább erősödjék az együvé tartozás mindennapjainkban – mondta befejezésül a táborvezető Revák István atya.

