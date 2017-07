Az emberre is veszélyes lehet egy szerelmes őz – Nincs nászidőszak baleset nélkül

Összeállításunkban a megyei rendőr-főkapitányság és egy hivatásos vadász hasznos tippeket ad a vadbalesetek elkerüléséhez, s egy kárvallott is elmeséli, milyen tanulságokkal gazdagodott, miután találkozott egy őzzel.

Szarvas Jánosné nap mint nap Szabolcs-Szatmár-Bereg mellékútjait rója. Számtalanszor ugrottak már őzek az autója elé, ám hiába számított rájuk: a napokban félmillió forintos kárt volt kénytelen elkönyvelni.

– Általában korán reggel és alkonyatkor a legaktívabbak az állatok, ezúttal azonban fényes nappal történt meg a baj – idézte fel az esetet hűséges előfizetőnk. – Buj környékén, egy mellékúton haladtam, még lassítottam is egy élesebb kanyar miatt. A padkán burjánzó magas aljnövényzetből előbukkanó őzet már csak akkor vettem észre, amikor nekiugrott az autóm elejének. Személyi sérülés nem történt, s az állat is továbbszaladt a fák közé, ezért ismerőseim tanácsára nem értesítettem a rendőrséget. Az autó jobb eleje alaposan összetört, szerencsére – mivel van cascóm – a kár nagyobb részét a biztosító állja – tette hozzá Szarvas Jánosné, aki a baleset óta még jobban figyeli az út menti növényzetet.

Nehéz felkészülni

– Bármennyire is figyelmesen vezetünk, a vadállatok legtöbbször szinte a semmiből kerülnek a jármű elé – erősítette meg lapunk érdeklődésére dr. Fedor Rita, hogy nem egyedi esetről van szó.

A megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense hozzátette: – Azon kívül, hogy a veszélyes útszakaszokon csökkentjük a sebességet, a vadbalesetekre nehéz előre felkészülni, legfeljebb a vezetéstechnikai rutin segíthet. Ha a balesetben személyi sérülés történt, a rendőrség értesítése kötelező, egyébként a vadásztársaságnak kell szólni, akár a rendőrségen keresztül is. Az elütött vadat nem szabad elvinni, ez ugyanis lopásnak minősül.

Bárhol megjelenhetnek

– Az őzbakok ilyentájt nem figyelmesek, nem néznek sehová, csak mennek a suták után. Ha egy őz átszalad előttünk az úton, számítsunk rá, hogy jön másik is a nyomában! – figyelmeztetett egy tipikus baleseti helyzetre Szögi Lajos, az Aranyfácán Földtulajdonosi Vadásztársaság hivatásos vadásza.

– Egyértelmű, hogy a vadveszélyt jelző táblánál mi a gépkocsivezetők dolga, azonban szinte mindenhol megjelenhetnek az őzek, még a városokban is. Ha olyan helyen történik vadgázolás, ahol tábla figyelmeztet a veszélyre, a vadásztársaság nem fizet. Egy efféle balesetben az autósnak és a társaságnak is van kára – egy suta 100, egy bak akár 500 ezer forint értékű is lehet –, ezért tábla hiányában a bíróság mérlegeli a körülményeket – taglalta a szakember.

– A vadkárelhárító vadászatokra elsősorban a mezőgazdaság védelmében van szükség, de például a Sóstói-erdőben is ritkítással igyekeztünk elejét venni a baleseteknek. Míg tavaly ezen a környéken harminc vadgázolás történt, az idén mindössze öt – tudtuk meg Szögi Lajostól, aki elárulta azt is: minden rendelkezésükre álló eszközzel igyekeznek elterelni az őzeket az utak környékéről, etetőket és sózókat például csakis a gépkocsiforgalomtól távol találhatunk.

KM-HP

