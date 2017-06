Az erdők védelme miatt egy ideig tilos a tűzgyújtás

Az idei nyár első hőhullámára tekintettel keddtől tűzgyújtási tilalmat rendelt el a földművelésügyi miniszter, tudtuk meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivőjétől, Dóka Imre tűzoltó főhadnagytól.

A rendelkezés egyelőre átmeneti időre szól, s az erdőkre, fásításokra, valamint olyan külterületi ingatlanokra vonatkozik, amelyek az erdők és fásítások 200 méteres körzetében találhatóak. Mindez azt jelenti, hogy a felsorolt területeken még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet csiholni a tilalom ideje alatt.

Az erősödő felmelegedés következtében kialakult fokozott tűzveszély miatt a szeles, csapadékmentes napokon a mezőgazdasági területen dolgozóktól, a közúton és vasúton közlekedőktől s az erdőkben kirándulóktól is fokozott körültekintést várnak el. Senki ne dobálja el felelőtlenül az égő cigarettáját, már csak azért sem, mert a tűzvédelmi rendelkezések megszegése „drága mulatság”, komoly pénzbírsággal büntethető.

Visszavonták az engedélyeket

Amint azt Szabó Edinától, a NYÍRVV Nonprofit Kft. sajtószóvivőjétől megtudtuk, a megyeszékhelyet üzemeltető cég is minden olyan ügyfelét értesítette a tűzgyújtási tilalom elrendeléséről, aki korábban az erdei tornapálya vagy a Bujtosi Városliget területére kért és kapott engedélyt.

– A kiadott engedélyekben mindig külön is felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalom életbe lépésével sajnos már nincs lehetőség a tűzrakásra. Munkatársaink egyébként felvették a kapcsolatot a közterület-felügyelettel is, s arra kérték a járőröket, hogy fokozottan ellenőrizzék a szabályok betartását az érintett területeken – tájékoztatta lapunkat Szabó Edina.

KM-MJ

