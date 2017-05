Az érem másik oldala

Rengeteg szerelni valójuk akadt a hétvége folyamán, de mindet leküzdötték, és dupla győzelemmel távoztak Ózdról.

SOLID Racing Team – 5. Steelvent Ózd Rally 2017.04.28-30.

Gyenes András – Horváth Levente, VAZ 2101

A verseny előtt két nappal csütörtök hajnalban elindultunk versenyzőtársammal, Horváth Leventével maximálisan felkészülve, egy kiválóan felkészített versenyautóval a 2017-es Ózd-Salgótarján Rallyra.

Ilyenkor pályabejárással és itiner készítéssel zajlik a péntek délutáni prológig a versenyre hangolódás, valamint adminisztratív és technikai átvételekkel.

A csütörtöki napunk az Ózd környéki pályák feldolgozásával zajlott és úgy terveztük, hogy a pénteki nap szabadidejében a salgótarjáni szakaszokat írjuk fel.

Tudni illik, hogy a fent említett átvételeken is előre megadott időben kell megjelennie minden versenyzőnek. Nekünk péntek reggel 8 órára volt jelenésünk a szállásunktól másfél kilométerre lévő autószervizben, bemutatni a jól felkészített Ladánkat. Fél nyolckor még nyugodtan kavargattuk a kedvenc kávénkat, mondván, hogy hová rohanjunk.

Ezután beültünk a versenyautóba, ami nem indult be, az első indításkor leszakadt az indítómotor bendixe. Ettől kezdve nekünk megkezdődött az első gyorsasági szakasz.

Az autót felrángattuk a trailerre és rögzítés nélkül igyekeztünk a technikai bizottság elé. Versenyigazgatói engedéllyel kaptunk szerelési időt a teljes technikai átvétel végéig.

Utcai ruhában, szervizcsapat és alkatrészek nélkül (csak másnap érkeztek) megoldást kellett találnunk erre a problémára.

10 percen belül az autónk az ózdi Opel szerviz emelőjén lógott és két ottani szerelő segítségével nekiálltunk megjavítani, melyhez az egyetlen ottani Lada alkatrészüzlet segített.

11 órakor be is indult a szekér, igen ám, de egy henger nem ment. Újabb szerelés következett, megoldottuk ezt is. Beindult a gép, egy pici problémával, nem volt töltés.

Mi jöhet még, kérdeztük magunktól?

Az elhúzódó szerelés miatt nem maradt időnk a megfelelő pályabejárásra, így a Sámsonháza-Nagykeresztúr szakaszt a vasárnap a versenyen láttuk először, és egy versenyzőtársunk itinerét használtuk fel.

Most a jó hír: Megnyertük a kategóriánkat a szombati versenynapon.

Ezt a versenynapot külön értékelték a másnapi Salgó Rallytól.

Vasárnap reggel egy közel 80km-es etappal (forgalomban, közúton) folytattuk a kétnapos viadalt, ahol is az előző nap versenykilométereit hibátlanul teljesítő paripánk motorja leállt és újabb szuper szerelgetés kezdődött, csak most az erdő közepén.

Megoldottuk ezt is, nem késtük ki az időnket.

Innen fogva a második versenynapot is hiba nélkül abszolváltuk és megnyertük kategóriánkban ismét a versenyt.

Ez a kis technikai küzdelem tette még fényesebbé az érmeinket számunkra.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült jól szerepelnünk az 5. Steelvent Ózd Rallyn.

Partnereinknek köszönjük az együttműködést!

– Hajósi Miklós –

