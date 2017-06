Az érzelmek nem játszanak a mándoki edzőnél

Dancs Béla nem beszélt a levegőbe. Mármint akkor, amikor a Mándok szakvezetője azt feszegette a Tuzsér elleni összecsapást követően, hogy a megyei első osztályú csapat hetek óta jól futballozik, csak valami mégsem klappolt. Nos, a Tisza-partiak elleni örökrangadón minden stimmelt. Olyannyira, hogy a házigazda 6–1-re nyert. Mindez különösen annak ismeretében pikéns, hogy az edző a télen éppen Tuzsérról tette át székhelyét a „szomszédba”.

– A futball már csak olyan, hogy az érzéseket félre kell tenni, legalább kilencven percre – szolgált a megcáfolhatatlan igazsággal Dancs Béla, a Mándok trénere. – A tuzséri csapat mindig is a szívemben marad: huszonhárom évet töltöttem el ott játékosként és edzőként, nem akármilyen sikereket értünk el az NB II-ben, vagy éppenséggel említhetném a megyei első osztályú bajnoki cím megszerzését. Ezt nem lehet elfejteni. Most mándoki oldalról is megtapasztaltam mit jelent ez a szomszédvári rangadó. Itt is ugyanazt várják el, mint a másik fél, magyarán csak a győzelem elfogadható, főleg hazai pályán. Annak ellenére, hogy sok az új játékos, akik számára még ismeretlen volt ez a fajta légkör, a csapat maximálisan oda tette magát. Az utolsó fordulóban hasonló hozzáállást várok a társaságtól, nem szeretném, ha ezzel a sikerrel a játékosok számára véget érne a bajnokság. Az régen rossz lenne.

KM-KT

