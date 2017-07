Az eső miatt csütörtököt mondtak Fucsovics Mártonnak

A 11 órára kiírt program mérkőzései is késve kezdődtek, néhány gémet tudtak belőlük lejátszani, aztán végleg leszakadt az ég Braunschweigben. Olyannyira, hogy megunva a kilátástalan várakozást, délután a 127 ezer eurós ATP-challengertorna teljes szerdai napját törölték a német szervezők.

Mindez azt jelenti, hogy sűrű menetrend vár az egyesben és párosban is versenyben lévő Fucsovics Mártonra (109. a világranglistán), aki szerdán a német Cedrik-Marcel Stebe (167.) ellen játszott volna a nyolc közé jutásért. Mivel a viadalnak szombaton lenne a döntője, nem elképzelhetetlen, hogy – amennyiben az időjárás is engedi – csütörtökön két kört is programba iktatnak, és ott van még a páros, amelynek negyeddöntőjében Marci Balázs Attila oldalán ugyancsak érintett.

