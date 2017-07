Az eső okozott némi fejtörést

– A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke az aratás helyzetéről elmondta: a szántókon érdemi károkról nem beszélhetünk, bár a Közép-Nyírségben július 8-án (Apagy, Nyírkércs, Baktalórántháza és Ófehértó egyes részein) jég károsította az állományt, ahogy a fehérgyarmati körzetben (Kölcse, Sonkád, Kisnamény, Jánkmajtis, Csaholc, Vámosoroszi, Cse­göld településeken) is esett jég a múlt szombaton, de ez nem járt jelentős anyagi kárral.

– Itt a vihar több helyen megdöntötte a kalászosokat, ezért fennáll a veszélye a csírázás megindulásának, ezeken a területeken fokozottan ügyelni kell a kombájnozásra, főleg a vetőmagcélú termesztésre hasznosított területeken – adott helyzetjelentést Rácz Imre.

Gyakorta esett

Hozzátette: a Közép- és a Dél-Nyírségben az árpa aratásával gyakorlatilag végeztek a gazdák és megkezdték a búza és repce betakarítását, melynek ütemét a szemek nedvességtartalma határozza meg. Itt a gyakori eső miatt csak viszonylag későn tudtak elindulni a gépek, a repcénél így is tapasztalható a pergésből eredő kár.

– Felső-Szabolcsban is gyakorlatilag teljes mértékben lekerült a földekről az árpa, de a repcének a zöme még kint van. Az előzetes termésbecslésekhez képest romlottak a kilátások, bár ez nem jelent szignifikáns csökkenést. Szatmárban viszonylag kevés az árpa, ezért a learatása nem is jelent gondot. Ez a terület is megkapta a menetrendszerű esőt, így a búza aratása éppen csak a terület negyedénél tart. A 15–19 százalékos nedvességtartalom lassította a betakarítás tervezett ütemét, örömteli azonban, hogy az elmúlt két nap melegebb és szárazabb időjárásának köszönhetően ez a nedvességtartalom lecsökkent 11–12 százalékra, ami már normális érték – közölte a megyei elnök, aki szerint a sokéves tapasztalatnak megfelelően a Beregben indult legkésőbb az aratás, a falugazdászok jelentése szerint a munka dandárja itt még hátravan. A Rétközben és a Tisza mentén is csak váltakozó intenzitással folyt az aratás a csapadék miatt. Árpából itt gyakorlatilag már csak a problémásan vágható, kistermelői területekből vannak hátra táblák.

A zöme még lábon áll

– A búza aratását a repce befejezése utánra tervezik a gazdák, ezért abból még a zöme lábon áll. A már értékelhető árpa esetében jó hozamokról tudunk beszámolni, nagyobb táblák esetében mértek 7 tonna/hektár feletti termést. A nagy felvásárlók aktivitása még mindig nem indult be, így árakról egyelőre csak óvatosan lehet nyilatkozni. Az árpánál az előzetes tárgyalások során az ár 32–33 ezer forint/tonna körül körvonalazódik. A repcénél némi emelkedés volt tapasztalható: az elmúlt héten 95–97 ezer forint/tonna vételi ajánlatokról lehetett hallani. A búza esetében a leggyakoribb információ a 38–42 ezer forint/tonna, a tritikálénál 34–36 ezer forint/tonna irányadó árakról beszélnek – sorolta a számokat Rácz Imre megyei elnök, aki szerint a fogadó és a tároló kapacitás elegendőnek tűnik, jól kiszolgálja a felmerülő igényeket.

– Az aratás folyamatosságát veszélyeztető tényezőről, az időjárástól eltekintve, nincs tudomásunk. A minőséget veszélyeztető növényvédelmi problémáról, toxinfertőzésről nem érkezett jelzés, a már betakarított tételek étkezési célú felhasználásra korlátozás nélkül alkalmasak – summázta lapunknak az aratás helyzetét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke.

KM-TG

