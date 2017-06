Az ibrányiak volt edzője történelmi siker részese lehetett

Nagy Sándor az őszi szezon derekán kisebb varázslatot mutatott be Ibrányban, amikor romjaiból támasztotta fel a megyei első osztályú futballcsapatot. Más kérdés, hogy téli távozását követően az egylet nem úszta meg a kiesést, de ez már egy másik történet.

Az edzőre ugyanis újabb, mégpedig nagyobb kihívás várt. Januárban csatlakozott ahhoz a szakmai stábhoz, amely a Sepsiszentgyörgy sikeres szereplésére szövetkezett.

A közös szál – Nyíregyháza

Nevezetesen arra, hogy a második ligás Sepsi OSK együttesét a román első osztályba segítse. A székelyföldi magyaroknak ugyanis még soha nem volt élvonalbeli együttesük – mostanáig.

A szűken vett térség települései közül eddig csupán Marosvásárhely villanthatott az elitben, csakhogy az ASA a román hadsereg csapataként működött, a jelenlegit pedig a román városvezetés „üzemelteti”…

Az alig hat esztendeje alapított sepsi klub „féltávnál” az ötödik helyen tanyázott, a tavaszi diadalmenet jutalmaként viszont a második pozícióba tornázta fel magát, ami a feljutással volt egyenértékű. Méghozzá Sándor István szakmai igazgató, no meg a munkából aktív részt vállaló Nagy Sándor hathatós segítségével. Nem mellékesen, ugyebár mindketten dolgoztak korábban Nyíregyházán.

Óriási ünneplést csaptak

– Nagyon pozitív élményeket szereztem, és persze, történelmi sikerek részese lehettem – ecsetelte az eseményeket Nagy Sándor. – Tavasszal csak ötször játszottunk hazai pályán, kilencszer idegenben, a mérlegünk két vereség, két döntetlen, a többi meccset megnyertük.

– Mondhatom, magabiztosan harcoltuk ki a feljutást, öt pontot vertünk a harmadik Aradra, amely osztályozót játszik. A pikantériája mindennek annyi, hogy Aradon régi barátom, nyíregyházi játékostársam, Codru Gradinariu az egyik legfontosabb vezető. Miután biztossá vált, hogy felkerülünk az élvonalba, óriási ünneplés volt a városban. Szavakkal nem lehet leírni a székely emberek örömét, és azt a megbecsülést sem, ami minket övez.

Nagy Sándor számára mindössze tíz nap szabadság jutott, ezt Nyíregyházán töltötte, ahová elkísérte edzőkollégája, Kulcsár László és az idény során huszonnyolc gólt szerzett, a Sepsi OSK frontembere, Hadnagy Attila.

Nagy feladat lesz

– Rövid pihenőt kaptunk, június 15-én megkezdtük a felkészülést. Mi más lehetne a célunk, mint egyértelműen a bennmaradás.

– Nagy feladat lesz, mert a román első osztály erősebb, mint a magyar NB I., viszont tapasztalatom alapján a második liga gyengébb, mint a magyar NB II. Továbbra is számítanak a munkámra, ez lesz csak az igazi kihívás. Ugyanakkor sajnálom az ibrányiakat, követtem az eredményeket, remélem, minél hamarabb visszakerülnek megérdemelt helyükre, a megye meghatározó csapatai közé! – üzent Nagy Sándor.

KM-KT

Ahol Hadnagy a király

Hadnagy Attila vastagon megszolgálta az előléptetést az előző évadban nyújtott teljesítményével. A sepsiszentgyörgyi származású, 36 éves csatár korábban 191 mérkőzésen szerepelt – az FC Brassó, illetve a Botosani színeiben – a román élvonalban. Rutinja, főként góljai, ha nem is aranyat, de bennmaradást érhet az újonc együttese számára a következő szezonban.

– Nagyon szeretném a csapatot az élvonalban is gólokkal segíteni. Egy éve volt ajánlatom a Honvédtól, maradjunk annyiban, nem engedtek el, de ezzel már kár foglalkozni. Pályafutásom csúcsa lesz a Sepsi szerelésében a legjobbak között futballozni, na és így meglehet kétszáz első osztályú meccsem, pedig azt hittem, ez már nem valósul meg. – Az egyik legelnyomottabb része Kovászna megye Romániának, az itteni emberek nagyon megérdemlik, hogy a focin keresztül rájuk is vetüljön a figyelem, mert igen is, ebben a térségben is lehet emlékezeteset alkotni.

