Az ifjú naményi százados

A megyei futballban ketten is századosi rangra emelkedtek az előző bajnoki évadban. A harmadosztály Szamos-csoportjában száznyolc gólt hintett, a bajnok Jánkmajtisban villogó Balás Gergő teljesítményét már többször megénekeltük. De van más is. A vásárosnaményi Illés Gábor ugyancsak maradandót alkotott, az ifjú csatár százhét „dugót” rámolt be az ellenfeleknek az U16-os küzdelemsorozat Keleti csoportjában. A tizenöt együttest felvonultató mezőnyben a beregiek – a Baktalórántháza mögött – a második helyen végeztek: százhetvenhat találatuk javát a tizenöt esztendős titán szerezte.

– Ez nem csupán az én érdemem, a csapat támogatása nélkül nem lehettem volna ennyire eredményes – fogalmazott idősebbeket megszégyenítően diplomatikus módon Illés Gábor. – A hátvédek legalább annyit segítettek, mint a többiek, szükség volt a tőlük kapott rengeteg a gólpasszra. A bajnokság közben nem agyaltam azon, mennyi gólnál tartok, engem csak a csapat a győzelme érdekelt. Persze, amikor már látszott, hogy akár gólkirály lehetek, tömtek labdával.

Nem ment azért minden ilyen egyszerűen. A beregi reménységnek akadt, nem is kicsi problémája.

– Játszottam korábban Nyíregyházán a Bozsik Akadémiában, jól ment a foci az U14-ben, amellyel az NB I-ben szerepeltünk, de közbeszólt egy gerincsérülés. Azt közölték, hogy egy évre le kell álljak, akkor nagyon megijedtem. Fél év múlva visszamentünk az orvoshoz, megkönnyebbültem, mert az mondta, hogy nyugodtan focizhatok, nem lesz baj. Tóth József, a Vásárosnamény U16 edzője szólt, hogy örülne, ha a csapatában játszanék és persze, hogy edzésben legyek. Köszönöm neki a lehetőséget. Most Kisvárdára készülök, ahol szeptemberben indul az akadémia: voltam kétszer próbajátékon, megfeleltem, úgy néz ki, ott folytatom.

Illés Gábor a nyárelőn végzett a vásárosnaményi általános iskolában, szeptembertől Kisvárdán, autószerelő szakmát fog tanulni. No meg játszani.

– Minden álmom, hogy futballista legyek és minél magasabbra szintre eljussak. Jelenleg a tanulás az első, mert kell egy szakma, sosem lehet tudni, mi történik, ezt a saját bőrömön tapasztaltam. A példaképem Lionel Messi a Barcelonából, nem csak azért, mert nagy játékos, mint embert is becsülöm. A másik, akire felnézek a Szpariban szereplő Tisza Tibor, ő édesanyám unokatestvére, tisztelem, amit elért ebben a sportágban.

– KM-KT –

