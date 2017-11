Az integrált ügyfélszolgálat új bázisa Nyírlugoson

Régi vágya teljesült pénteken Hovánszki György polgármesternek, Nyírlugos első embere ugyanis tíz éve dolgozott már azon, hogy okmányiroda, illetve az új közigazgatási struktúrában kormányablak nyílhasson végre a közel háromezer lelket számláló településen.

Ahogy dr. Éliás Tünde, a Nyírbátori Járási Hivatal hivatalvezetője is megfogalmazta: immár nem csak az érték el, hogy a járás mind a 20 településén elérhető legyen a modern ügyintézés lehetősége – amit a nyírbátori székhelyet és a máriapócsi kirendeltséget leszámítva – ügysegédek bevonásával oldottak meg eddig. Immár elmondható az is, hogy – a megyeszékhelyet leszámítva – ez a megyében az egyetlen járás, ahol az elmúlt három év alatt három kormányablak is megnyílhatott, harmadikként egy olyan helyen szolgálva mostantól a közjót, ahol korábban okmányiroda se működött.

Hovánszki György településvezető nem is fukarkodott a köszönő szavakkal, s szinte megkönnyezte, hogy a fáradozásainak végre beérett a gyümölcse.

Természetesen Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is elsősorban az afölött érzett örömét hangsúlyozta ünnepi beszédében, hogy a 21. századi ügyintézés rendszerét a Nyírség több helyszínén is le tudtuk telepíteni.

S hogy a közelmúltban némiképp felgyorsultak az események, abban az újonnan megválasztott megyei kormánymegbízottnak, Román Istvánnak is szerepe volt.

– Szerencsére abban a helyzetben vagyunk, hogy a kormányhivatal berkein belül most már hétről hétre olyan események követik egymást, ahol átadhatnunk valamilyen fontos beruházást a térségben élőknek, s élvezhetjük a jól végzett munka gyümölcseit – fogalmazta meg Román István, hozzátéve persze azt is, hogy a megyei foglalkoztatási adatok soha nem voltak még ilyen jók, s ennek is köszönhető, hogy újabb és újabb beruházások valósulnak meg, s a megyei kormányhivatal intézményeiben folyamatos a fejlődés.

Az ünnepség végén Szemán László görögkatolikus esperes és Docsa Miklós református lelkipásztor megáldotta a két munkaállomással, egy fotófülkével, három felkészült ügyintézővel megnyíló hivatalt, ahol több mint 1500 ügykörben, s a hét minden munkanapján, teljes munkaidőben – hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16 óráig, pénteken 7.30-tól 13.30-ig – fogadják az ügyfeleket.

KM-MJ

