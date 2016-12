Az ő karácsonyuk mellé kánikula jár

Szenteste szabadtéri grillezéssel? Karácsonyi parti a medence mellett? Még ilyet! Pedig aki a déli féltekén él, annak ez a természetes, hiszen a világ azon részén ilyenkor van nyár.

Lucas Marcolini Bertucci, a Kisvárda Master Good NB II-es futballcsapatának brazil, de immár magyar állampolgársággal is rendelkező játékosa kilenc és fél éve él Magyarországon, de a karácsonyokat azóta is rendre a szülőhazájában tölti – egy kivételével. Két éve magyar felesége, Bertucci-Tar Nikolett éppen gyermeküket, az immár másfél éves Bertucci-Tar Carolinát hordta a szíve alatt, így akkor a házaspár nem vállalta az utazást. Az őszi szezon zárulta után azonban most szinte azonnal repülőre ült a Bertucci család, és azóta élvezi a karácsonyi készülődés minden örömét – a kánikulában. No, de a karácsonyi hangulathoz nem jobban illik a tél, a hideg és a hó?

– Annak az egy magyarországi karácsonynak is megvolt a varázsa, amit itt töltöttem, de jobban szeretem a kinti harmincöt fokot, mint az itteni mínusz tí­zet – mosolygott Lucas. – De Brazíliában is minden fel van öltöztetve, mint Magyarországon, fényben úszik ilyenkor minden, és az ajándék utáni hajsza is éppen olyan. Nálunk az a szokás, hogy huszonnegyedikén együtt van az egész család, a szüleim testvérei közül mindig másra jut a házigazda szerepe. Összejövünk vagy harmincan, fürdünk a medencében, grillezünk, és együtt várjuk meg az éjfélt, amikor megérkezik a Mikulás. Igen, Mikulás, mert bár mélyen vallásos nép a brazil, de az ajándékot a Mikulás hozza.

Nagy az otthoni család

A parti aztán másnap, vagyis karácsony egyetlen napján folytatódik. Merthogy Brazíliában csak egynapos ez az ünnep. Lucasnak ilyenkor van kivel megtárgyalnia a magyar futball dolgait is, hiszen unokatestvére, Leandro de Almeida (vagyis Leo) a Ferencváros játékosa. Az anyukák testvérek, de az aktuális családi összejövetel a harmadik nővérüknél lesz esedékes. Anyai ágon négyen vannak testvérek, az édesapjának öt testvére van, Lucasnak egy öccse.

– A feleségemnek kezdetben nagyon szokatlan volt mindaz, ami otthon történik karácsonykor – folytatta a futballista. – Az emberek ilyenkor zajosak, nagy a nyüzsgés. Éjfélkor aztán elhalkulunk, mondunk egy imát, majd jön az ajándékozás. Templomba ilyenkor már nem megyünk, annál többet az adventi időszakban. A brazil nép mélyen vallásos, a karácsonyban az számunkra a legfontosabb, hogy Jézus születését ünnepeljük, persze a gyerekek az ajándékokat várják a legjobban.

A nyíregyházi találkozónkra a játékos nagykabátban, kesztyűben, sálban és az orosz katonák viseletéhez hasonlatos meleg sapkában érkezett.

– Hogy megszoktam-e már a magyarországi hideget? – kérdezett vissza Lucas Marcolini Bertucci, amikor az időjáráshoz fűződő viszonyáról kérdezzük. – Nincs vele bajom, de azért a meleget jobban elviselem. Dél-Brazíliából, Cornélio Procópio városából származom, ahol annyi a tél, hogy két héten át kicsit ­hű­vösebbek a reggelek, olyankor csak tíz-­tizenöt fok van, de napközben már húsz. A lakásokban nincs is fűtésrendszer, úgyhogy el lehet viselni.

Az lapunk nyári, az „Év futballcsillaga” szavazásán is kiderült, hogy Lucas teljesítményét figyelik Brazíliából, hiszen a szülőhazájából ér­kezett internetes szavazatok is hozzásegítették őt a kategóriagyőzelemhez. Úgyhogy csak óvatosan kérdezzük tőle, hogy mit vitt haza ajándékba – az időeltolódást is ­figyelembe véve hátha nem lőjük le teljesen a meglepetést.

– Nagyjából mindig ugyanazt visszük magunkkal, amit már várnak is tőlünk a családtagok – avat be a nem is annyira nagy titokba a középpályás. – Pálinka, kolbász és magyar fűszerek mindig kerülnek a táskába, ezeket nagyon szeretik az otthoniak. A feleségem révén pedig igazán magyaros ajándékokat szoktunk még magunkkal vinni. Mi pedig hozunk onnan magunkkal babot, ami másabb, mint a Magyarországon elérhető, ugyanúgy fűszereket, némi édességet és az Amazonas gyümölcséből, a guaranából készült üdítőt.

Sok minden köti ide

Lucas és Nikolett, vagyis a brazil-magyar házaspár másfél éves kislánya számára a mostani volt a második repülőút, amelyet Budapest–Párizs–Rio–Londrina útvonalon teljesítettek, és onnan még egy negyvenperces autókázás várt rájuk. A karácsonyi-újévi meleget a futballista és családja január 9-éig élvezheti, aztán nincs mese, jönni kell vissza, kezdődik a felkészülés.

– Gyermekkoromban arról álmodoztam, hogy valamelyik nagy brazil csapatban futballozok majd, de most már nem tartom valószínűnek, hogy végleg hazatérjek Brazíliába, hiszen elég sok minden köt második hazámhoz, Magyarországhoz, ahol jól is érzem magam – tett egy vallomást Lucas Bertucci.

De a karácsony neki mégis csak kánikulában az igazi!

– Bodnár Tibor –

Azért szép évet zártak

– Úgy gondolom, szép évet zártunk. Kár az utolsó két hazai vereségért, de nem szakadtunk le teljesen a dobogósoktól. Olyan ember vagyok, akit emészt minden hiba, minden vereség, így nem teljesen jó érzésekkel mentem szünetre, de lesz időm feltöltődni – „futballozott” egy picit Lucas.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA