Az orchideák vonzásában

„Égig érő” tujákkal és fenyőfákkal övezett, hosszú és kacskaringós kocsifelhajtón baktatunk fel Jónás Sándor dombtetőre épített családi házához, melynek tövében egy csinos kis üvegház húzódik meg. Mint kiderült, a 45 éves nagykállói férfi itt hódol hobbijának: gyerekkora óta szenvedélyesen gyűjti, s termeszti a különféle orchidea-fajtákat.

A táborból is kiszökött

– Édesapám, aki egyébként gombaszakértő, egyetemi tanár ismerőse, dr. Rimóczi Imre révén szerettem bele az orchideákba, volt olyan, hogy tőle kunyeráltam el egy-két egyedet. Ebben az időszakban „fertőzött” meg a növény – meséli Jónás Sándor, aki egyszer a csillebérci táborból is kiszökött a Szent-Györgyi Albert-díjas botanikushoz, Rimóczi Imréhez, csak azért, hogy orchideát láthasson. Jónás Sándorról kiderült: gyűjteménye közel 1000 fajtát számlál, az egyedek közt találunk pár milliméteres, ahogy húsz centiméteres virágátmérőjű példányt is, de a színskála is pazar: az üvegház tavasszal (a teljesség igénye nélkül) fehér, lila és rózsaszín színben pompázik.

– Rengeteg kiállításra járok, hol Budapestre, hol külföldre. Ezeken találkozom a hozzám hasonló fanatikusokkal, hasznos termesztési tanácsokkal szolgálunk ilyenkor egymásnak. Legutóbb egy igen egzotikus kiránduláson vettem részt, édesapámmal Vietnámba utaztunk, több ezer méter magas hegycsúcsokon jártunk, ahol több, addig számomra ismeretlen orchidea-fajtával is találkoztunk, mondhatom, hatalmas élmény volt – fogalmazott a nagykállói férfi, aki néhány kulisszatitkot is elárult nekünk az orchidea termesztéséről.

Eszerint harmincezer faj él a világon, legtöbb Távol-Keleten, ahol csak úgy hemzsegnek az orchideák. A növény a fákon vagy a sziklákon érzi magát a legjobban, a magról szaporításukhoz elengedhetetlen egyes gombafajok jelenléte.

Nem gondolta volna…

– Az első példányom egy papucsorchidea volt, 120 forintért vásároltam egy nagykállói virágboltban. Akkor nem gondoltam volna, hogy ez lesz a vége – mutat körbe az üvegházban Jónás Sándor.

