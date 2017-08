„Az ország jövője forog kockán” – Interjú: Juhász Péterrel, az Együtt elnökével

Amikor az idén februárban az Együtt elnöke lett, azt mondta, célravezető lenne egy új pólust létrehozni az ellenzéki oldalon azokból a pártokból, amelyek elutasítják a 2010 előtti politikát. Kikre gondolt?

Juhász Péter: Az Együttre, az LMP-re, a Párbeszédre és a Momentumra – meggyőződésem, hogy ezen pártok szövetsége képes megakadályozni a Fidesz abszolút többségét, ami egy teljesen új helyzet elé állítaná őket, hiszen nem folytathatnák a jelenlegi, mindent letaroló politikájukat. Ám ha ennél optimistábban nézek a jövőbe, a Fidesz leváltását sem tartom elképzelhetetlennek. A legutóbbi választáson egyértelműen kiderült, hogy a választók elutasítják a 2010 előtti politikát, és azokat is, akik annak részesei voltak, ezért a szövetséget az MSZP és a DK nélkül kell kiépítenünk. Erre a két pártra generációs és elvi okokból nagyon sokan nem szavaznának, ezért csak úgy lehet esély a Fidesszel szemben, ha jövő tavasszal a demokratikus ellenzék két listát állít: az egyiken az új pólus pártja, a másikon pedig az MSZP és a DK szerepelne, az egyéni körzetekben viszont egy jelöltre van szükség a kormánypárti indulóval szemben.

A Medián júliusban felmérte egy MSZP és DK nélküli pólus népszerűségét. Eszerint a teljes népesség 16 százaléka lenne hajlandó szavazni egy LMP–Momentum–Együtt–Párbeszéd listára – ez azért meglepő, mert ezen pártok önállóan csupán 1-2 százalékon állnak. Tárgyaltak már a többi párttal az új pólus kialakításáról?

Juhász Péter: A szövetség létrehozásáról ősszel szeretnék beszélni a pártok vezetőivel, de számos konkrét ügyben már most is együttműködünk. Ilyen volt a budapesti olimpia megrendezése elleni aláírásgyűjtés, amiben segítettünk a Momentumnak, de ilyen az augusztus 20-ára tervezett tüntetés is, amelyen részt vesz az aktivista Gulyás Márton, az egykori LMP-s Vágó Gábor, a Párbeszéd tagja, Karácsony Gergely és a KDNP-ből kilépett Lukács Katalin is. A független, szabad sajtó mellett emelik fel a hangjukat, ám ez nem pártpolitikai ügy: ez a demokrácia ügye. Úgy hiszem, ez egy történelmi lehetőség arra, hogy azok, akiknek elegük van a 2010 előtti árokásó politikából, de nem kérnek abból sem, ami azóta történik, megtalálják azokat a pártokat, akikre rá merik bízni az ország jövőjét. Az új pólus létrejötte azon múlik, hogy az említett szervezetek képesek lesznek-e a nemzet érdekét a sajátjaik fölé helyezni – én bízom abban, hogy ez így lesz.

Lenne tehát két lista és egy jelölt. Hogy választanák ki a körzetenkénti egy jelöltet?

Juhász Péter: Vagy tárgyalások, vagy előválasztás útján – én mindenképpen konszenzusra törekszem. Vannak olyan körzetek, ahol egyértelmű a jelölt: így például Ferencvárosban a környezetvédő Együtt-képviselő Baranyi Kriszta vagy Szekszárdon az LMP-s Hadházy Ákos, de ahol több jó jelölt van, jöhet az előválasztás.

Az Együtt, illetve a pólus tagjaiként szóba jöhető pártok jelenleg 1-2 százalékon állnak. Mit tesznek azért, hogy az elkövetkező hónapokban láthatóvá váljanak, mire van szükség ahhoz, hogy a választók elhiggyék: ha összeállnak, erősebbek lesznek?



Juhász Péter: Eddig minden kis párt önmegvalósítani akart, de ma már tudjuk, hogy ez nem volt célravezető, együtt viszont eredményesek lehetünk. Össze kell raknunk egy programot és eljuttatni a választókhoz, aminek az első lépése: meg kell mutatni az embereknek a valóságot. El kell jutnunk hozzájuk és elmagyarázni, hogyan tette tönkre Magyarországot a Fidesz: lebontották a jogállamot, maffiamódszereket alkalmazva ellopták a közvagyont, de látni kell az esztelen pazarlást is: a kormány a kvótakampányra több pénzt költött, mint amennyit az összes angol párt a Brexitre. Az oktatásügy lezüllesztése miatt az ország lassan egy nagy összeszerelő műhellyé válik, az utóbbi években pedig félmillió ember hagyta el a hazáját anyagi vagy morális okokból. A legfontosabb feladatunk elhitetni az emberekkel, hogy van alternatíva. El kell érni, hogy ne legyintsenek ránk, mondván: ugyan, egy egyszázalékos párt hogy tudná mindezt megvalósítani?

Hogy akarják ezt elérni?

Juhász Péter: A hitet át kell adnunk az embereknek. Akkor fognak ránk szavazni, ha elhiszik, hogy amit mondunk, az jó, de ez önmagában nem elég: meg kell győzni őket arról, hogy amiről beszélünk, azt meg is tudjuk valósítani. Az Együtt a józan középút pártja, tudjuk, hogy közös minimumokra van szükség. Számunkra ilyen a jogállamiság helyreállítása, a korrupció felszámolása, az egészségügy és az oktatás rendbetétele, a demokratikus intézményrendszer visszaállítása, mindezt az Európai Unióval együttműködve. Hisszük, hogy ezek a legtöbb magyar embernek fontosak – ha megértik, hogy az ország jövője forog kockán, van esélyünk.

– Száraz Ancsa –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA