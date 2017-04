Az országban egyedülálló endoszkópos készüléket kapott a nyíregyházi kórház

– Nem volt nehéz meggyőznie Szegedi Lacinak, az általános iskolai osztálytársnak, hogy erre a készülékre szükségük van, mert nagyon fontos a betegek gyógyításában, az egészségnél pedig nincs fontosabb – fogalmazott a keddi adományátadó rendezvényen Bige László, aki nem először, és ígérete szerint nem is utoljára vásárolt nagy értékű gyógyászati eszközt annak érdekében, hogy a Jósa András Oktatókórház műszerparkja tovább gazdagodjon. A Bige Holding Csoport tulajdonosa elmondta azt is, Nyíregyházán él, itt van a cég központja, egyértelmű, hogy helyi jó ügyeket is támogat.

– Nagyon fontosak számunkra a mecénások, egyfajta misszió a megelőző és gyógyító munkát ilyen formában támogatni – utalt az adomány jelentőségére dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, majd hozzátette: a gyógyításban rendkívül sokat számít, hogy időben felfedezzünk egy-egy folyamatot, a most kapott 13,5 millió forintos ultramodern endoszkóp olyan vizsgálatok elvégzését teszi lehetővé az epeutakban, amire eddig csak műtétek révén volt lehetőség.

„Bevetésre” készen

– A felajánláshoz az intézmény is hozzájárul, mert a csúcskészülékhez négy kiegészítő eszközt több mint ötmillió forint értékben saját forrásból vásároltuk meg – mondta dr. Francz Monika orvosigazgató patológus, aki kiemelte, hogy a jelenlegi legmodernebb endoszkóppal speciális mintavételre is lesz mód, ez pedig még pontosabb diagnosztikát tesz lehetővé.

A csúcstechnológiát jelentő, az országban egyedül Nyíregyházán megtalálható eszközt pedig dr. Szegedi László, az I. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa mutatta be: a SpyGlass DS az epevezetékekben végzett speciális endoszkópos vizsgálatra szolgál, lehetőség nyílik a különböző, ismeretlen eredetű epeúti szűkületek meghatározására, szövettani mintavételre, a beékelődött epekövek összezúzására eltávolítására. A főorvos kifejtette: az új műszer nem váltja ki a korábbi endoszkópos vizsgálatot és műtéti beavatkozást, kiegészíti ezeket. Nem rutinvizsgálatra alkalmas eszköz. Az Endoszkópos Laboratóriumban évente 800–900 epeúti vizsgálatot végeznek, az új, nagyon vékony műszert pedig akkor vetik be, ha a hagyományos endoszkóp „elakad”.

KM-BM

Korábbi adományok

2014: négymillió forint értékű duodenoszkóp az Endoszkópos Laboratóriumnak,

2016: négymillió forint értékű, a tüdőembólia diagnosztizáláshoz nélkülözhetetlen ventillációs készülék az Izotópdiagnosztikai és Terápiás Osztálynak.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA