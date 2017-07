Az országos gólkirály nélkül folytatják a jánkmajtisiak

Az élet már csak olyan, hogy nem egyszer produkál a kívülállók számára meglepő dolgokat. Példának okául a megyei másodosztályba frissen feljutott jánkmajtisi futballcsapat elvesztette három frontemberét: Balás Gergely, Costea Petre és Szabó Péter egyaránt a bajnoki rivális Tisztaberekhez igazol.

Tény és való, a trió oroszlánrészt vállalt abból, hogy az egyesület learatta a babért a harmadik vonal Szamos-csoportjában. Balás – országos gólkirályi címet szerezve – egymaga száznyolc alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, míg Costea harmincöt „dugót” hintett, és a jobb oldali középpályás is megtette a magáét az előző szezonban.

– Ilyen az élet, így döntöttek, tömören fogalmazva a távozó a játékosoknak mások a céljai – ecsetelte az eseményeket Szabó István, a Jánkmajtis edzője. – Harag nélkül, barátságban váltunk el, előfordult hasonló már másokkal is.

Ugyanakkor a történtek nem befolyásolják terveinket, mert bárkit bármit gondolt, pletykált korábban, a 7-10. hely megszerzése volt az eredeti elképzelésünk, magyarán a biztos bennmaradás kiharcolása, ehhez tartjuk magunkat továbbra is. Az eredmények pedig majd megmutatják, hogy jó úton járunk, vagy sem. Bízunk a csapatban, a keret korábbi tagjai mellé olyan játékosokat próbáltunk, próbálunk még igazolni, akik képesek a megoldani a feladatot.

Egyelőre öt friss szerzemény csatlakozott az újonc Szabó-legénységhez, ami még nem tekinthető végleges felállásnak, magyarán még bővülhet a játékoskeret…

Idevágó információ, hogy július 15-én, szombaton (kezdés: 10 óra) 2. Grajczár István-emléktorna házigazdája lesz a Jánkmajtis. A hazaiak mellett a Csenger, Kölcse és a Penyige-Istvándi Barátság alkalmi csapat lép pályára és vív 2×30 perces meccseket.

KM-KT

A Jánkmajtis megyei másodosztályú csapatának nyári változásai

Távozók: Balás Gergely, Costea Petre, Szabó Péter (mindhárom Tisztaberek) Balogh Zsolt, középpályás (?)

Érkezők: Mikulka Demeter, Balogh Sándor (mindkettő Milota), Sopota Szebasztian (Csenger) Korponai Imre (Cégénydányád) Losonczi Bence (Fehérgyarmat)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA